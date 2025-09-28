Conte: «De Bruyne? Se era contrariato per la sostituzione, ha trovato la persona sbagliata»

In conferenza: «Mi auguro che fosse contrariato per il risultato. Venire a San Siro e fare questa partita non è da tutti, sono soddisfatto, questa è la strada».

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida persa contro il Milan di Allegri

La conferenza di Conte

La sostituzione di De Bruyne e il suo disappunto?

«Mi auguro che fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato per altro, ha sbagliato persona»

Cosa non le piaciuto?

«Quello che non mi è piaciuto sono le due situazioni in cui abbiamo preso gol, perché a livello difensivo di squadra potevamo fare molto meglio. perché quando prendi un gol, almeno che non ti tirano una cannonata c’è sempre qualcosa da migliorare. Per il resto non ho nulla da recriminare ai ragazzi. Venire a San Siro e fare questa partita non è da tutti, sono soddisfatto, questa è la strada».

Gutierrez? «Normale che iniziasse timidamente, non giocava da tantissimo tempo. Ha debuttato lui come Marianucci, a lungo andare Miguel si è sciolto e ha fatto benissimo. Per lui come per gli altri dico che devono darci un apporto, fare esperienza e migliorare giocando partite ufficiali, che non sono amichevoli. Il nostro miglioramento passa assolutamente sull’integrare quanto prima tutti i nuovi arrivati. Ci devono dare una mano, oggi tanti difensori erano fuori e anche nella difficoltà abbiamo trovato soluzioni. Sono contento per Marianucci e per Gutierrez, aggiungiamo due calciatori al resto della rosa».

Cosa la preoccupa, recuperare la forza difensiva o il fatto che in attacco continua a creare, ma contretizza poco?

«Se io vado a vedere rispetto all’anno scorso abbiamo fatto più gol. Oggi potevamo concretizzare qualcosa in più e non uscivamo con una sconfitta. Per l’aspetto difensivo nelle ultime tre partite abbiamo concesso 5 gol, questo sicuramente è da migliorare».