Allegri: «Il Napoli resta favorito per lo scudetto. Il rigore ci ha condannato ma abbiamo difeso bene»

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Napoli

La conferenza di Allegri

I giocatori avvertono il pericolo?

«Nel primo tempo partita valida, nel secondo il rigore ci ha condannato ma abbiamo difeso bene concedendo tiri al Napoli, chi è entrato ha dato una mano ed era un test importante contro una squadra forte. Ora chiudiamo al meglio questa serie di partite».

Mi aspettavo questa crescita?

«Ci sono giocatori validi, tecnicamente e fisicamente. Ho dovuto mettere Leao per necessità e per troppo tempo rispetto agli allenamenti fatti, ho alternative valide ed è importante che tutti abbiano lo stesso obiettivo ovvero il ritorno in Champions League. Godiamoci la vittoria, da domani pensiamo alla prossima gara».

Sarà una settimana speciale per me?

«No, affronteremo una squadra forte (la Juventus, ndr) ed andare a Torino sarà una emozione visto il passato».

Il Napoli rimane favorito per lo scudetto?

«Assolutamente sì, chi lo vince è favorito. Noi pensiamo passo dopo passo, abbiamo messo dentro due giovani che hanno dato un apporto e cresceranno molto. La società mi ha dato giocatori di livello internazionale che sostengono i più giovani».

Obiettivi?

«Il chiaro obiettivo è rientrare in Champions League, per arrivarci mancano 64 punti e bisogna viaggiare con calma. Quando sei al Milan hai sempre la responsabilità di giocare le partite al meglio, dobbiamo lavorare al meglio per arrivare a marzo in una posizione per giocarci le nostre chance».

Fofana?

«Ha qualità importanti e può migliorare sotto porta, ha fatto una bella partita».

Atteggiamento della squadra?

«Ho chiesto disponibilità a tutti i ragazzi, serve rispetto perché chi gioca, chi subentra, devono mettersi tutti a disposizione»