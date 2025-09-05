Milan-Como diventa un caso parlamentare. Per l’Unione Europea il calcio europeo appartiene all’Europa

Da qualche tempo si vocifera che Milan-Como del prossimo febbraio si potrebbe giocare all’estero, per la precisione in Australia. Questo perché “San Siro” non sarà disponibile in quei giorni. Sembrava tutto apparecchiato per vedere “finalmente” una gara del nostro campionato al di fuori del suolo italico. Ma a quanto pare l’Unione Europea non è d’accordo. Il caso rischia di diventare politico. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it.

Milan-Como, per l’Unione Europea non si può giocare in Australia

“E se Milan-Como si giocasse davvero in Australia? L’eventualità di giocare una partita di Serie A lontano dall’Italia – e soprattutto dall’Europa – ha alzato un dibattito non da poco. Stesso discorso in Spagna, con un ipotetico Villarreal-Barcellona di scena a Miami. I rossoneri giocherebbero a Perth. Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, si era espresso un paio di giorni: «Siamo in attesa dell’approvazione della Uefa che ci auguriamo arrivi presto. Io sono moderatamente positivo, nonostante qualche movimento contrario». La decisione è attesa tra l’11 e il 12 settembre”.

Sta di fatto che nei giorni scorsi l’Unione Europa ha preso posizione. Glenn Micallef, Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport nella Commissione von der Leyen II, ha detto la sua attraverso una nota inviata anche alla Gazzetta.

«Il calcio europeo appartiene all’Europa. Nelle ultime settimane quella che dovrebbe essere un’ovvietà è stata messa in discussione dalla decisione della Liga e della Serie A di disputare incontri di campionato al di fuori dell’Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Quando ho sentito la tesi secondo cui giocare una sola partita di campionato fuori dall’Europa su 380 partite totali sarebbe innocuo, non potevo essere più in disaccordo. Una sola partita di campionato al di fuori dell’Europa è già una partita di troppo». «I tifosi sono contrari a veder disputare partite all’estero» «Non si tratta di un semplice problema di programmazione. È una questione di principio, non di numeri. I club si basano sulla lealtà e sull’impegno dei tifosi e delle comunità, molti dei quali fanno grandi sacrifici personali per sostenerli in ogni circostanza. Privarli delle partite non è innovazione ma tradimento della fiducia. Non c’è un solo gruppo di tifosi che sceglierebbe di vedere la propria squadra giocare meno partite in casa. Da un recente sondaggio è emerso che oltre l’80% dei tifosi è contrario a veder disputare partite all’estero. Anche l’Associazione spagnola dei calciatori professionisti spagnoli si è opposta a questa opzione, così come l’allenatore del Como, una delle due squadre italiane coinvolte nel caso in questione»”.

Glenn Micallef è un fiume in piena sulla questione. Gazzetta.it continua con altre sue dichiarazioni.