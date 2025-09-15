Meret in dubbio in Champions: ascolterà i segnali del suo corpo (Gazzetta)

Assente contro la Fiorentina (e la mancanza si è sentita), Alex Meret potrebbe non rientrare giovedì in Champions contro il Manchester City.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Dentro o fuori, lo dirà il tempo, forse il medico sociale o magari Alex Meret, dopo aver ascoltato i segnali che gli avrà inviato il suo corpo. Si comincerà a capire qualcosa forse da oggi, certo da domani, obbligatoriamente da mercoledì, nella rifinitura che il Napoli farà a Castel Volturno prima di mettersi in viaggio verso Manchester, dove arriverà in serata, poco prima della conferenza stampa della vigilia, prevista per le 19 locali, le 20 in Italia.

Il ballottaggio è inevitabile, in situazioni del genere, con Meret che verrà rischiato solo se non ci sarà alcun tipo di preoccupazione, risposta che sarà impossibile attendersi in giornata: altrimenti, come a Firenze, toccherà a Milinković-Savic che in quattro giorni finirebbe per fare due debutti, il primo in campionato con la maglia del Napoli, il secondo in Champions League, competizione in cui non ha mai giocato, e avendo come dirimpettaio Gigio Donnarumma”.

Dopo il suo esordio nella partita contro la Fiorentina, Conte aveva detto: «Oggi Beukema, Hojlund e Milinkovic hanno fatto una grandissima partita, ma fosse accaduto il contrario… non bisogna né esaltare troppo né ammazzare le persone».