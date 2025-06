La Spagna s’è innamorata di Meret: “Sottovalutato in Europa per colpa di Donnarumma” (Mundo Deportivo)

Non essendo il portiere titolare dell'Italia, non ha i riconoscimenti internazionali che merita. Il Napoli quest'anno proverà ad essere competitivo sia in Serie A che in Champions.

Alex Meret ha rinnovato col Napoli fino al 2027 e anche in Spagna ne parlano, chiedendosi perché un giocatore così fondamentale per il tecnico azzurro Antonio Conte e per il suo club, non sia tanto considerato in Europa come altri portieri del suo stesso livello.

Il Napoli ha rinnovato Meret e preso De Bruyne: due esempi di come voglia essere competitivo anche in Europa

Secondo Mundo Deportivo, il Napoli quest’anno proverà a essere competitivo sia in Serie A che in Champions, avvalendosi di giocatori d’esperienza e bandiere della squadra. Al primo anno da allenatore degli azzurri, Conte ha saputo valorizzare i calciatori che aveva in rosa ed è riuscito a vincere il quarto scudetto della storia del Napoli, aiutato anche dal fatto che la squadra fosse concentrata su una sola competizione:

Antonio Conte è riuscito a vincere la Serie A con il Napoli nella sua prima stagione da allenatore del club. Un successo a cui vogliono dare continuità, tenendo conto di quanto accaduto nel 23-24, quando da campioni in carica hanno fallito sia in campionato che in Europa, senza ottenere una qualificazioni alle competizioni europee per la stagione seguente, cosa che li ha aiutati a vincere lo scudetto. Ma ora vogliono essere in grado di competere su entrambi i fronti. Per questo, un giocatore di livello mondiale come Kevin de Bruyne è arrivato a parametro zero, e il rinnovo di contratto di Alex Meret è diventato ufficiale.

Meret ha giocato 212 partite ufficiali con il Napoli in tutte le competizioni. I suoi numeri sono stati fondamentali per la conquista del titolo in questa stagione, ottenendo 17 reti inviolate. Tuttavia, a livello internazionale non ha il riconoscimento che meriterebbe. Il motivo? Beh, non è un titolare nell’Italia, dove ha nientemeno che Gianluigi Donnarumma davanti a sé, considerato da tutti oggi come uno dei migliori portieri al mondo.