Marsiglia-Psg stasera in contemporanea al Pallone d’oro. I tifosi con un occhio alla squadra e l’altro a Dembelé (Le Parisien)

Il Clasico francese tra Marsiglia e Psg, che doveva disputarsi ieri sera, è stato rinviato a stasera alle 20 a causa maltempo. Contemporaneamente, a Parigi ci sarà la cerimonia per consegnare il Pallone d’oro, e il favorito numero uno resta Dembelé, giocatore del Psg. Per questo motivo, il club parigino non ha accolto favorevolmente il rinvio della partita proprio a stasera.

Marsiglia-Psg si giocherà contemporaneamente alla cerimonia del Pallone d’oro

Le Parisien scrive:

Non avendo avuto luogo questa domenica sera sul prato del Velodromo il 110° match della storia tra Marsiglia e Psg, il rinvio ha già causato scintille dietro le quinte. La partita si giocherà contemporaneamente alla cerimonia del Pallone d’oro che potrebbe consacrare Ousmane Dembelé vincitore e molti giocatori del Psg sarebbero dovuti essere presenti. Questa decisione ha scatenato nervi tesi, ognuna delle parti ha difeso i propri interessi; da un lato, il Marsiglia era determinato a giocare il prima possibile e, dall’altro, il Psg voleva non perdersi una cerimonia in cui sarà al centro della scena. I tifosi del Psg terranno un occhio sul teatro Châtelet, l’altro sul Velodrome, mescolando una possibile incoronazione mondiale alla rivalità sportiva. Lo scenario è senza precedenti, assurdo per alcuni, dal momento che il derby della Ligue 1 sarà considerato quasi secondario, mentre la cerimonia del Pallone d’oro una vetrina per il calcio francese.

Marsiglia e Psg hanno spinto a giocare secondo il programma originale, con i dirigenti del Marsiglia che hanno persino assicurato che il prato del Velodromo fosse in grado di resistere alle intemperie. Tempo sprecato. Se la Federcalcio ha applicato le sue regole alla lettera, che prevede che la partita venga giocata il giorno successivo, Parigi avrebbe voluto rinviarla al lunedì pomeriggio, al fine di partecipare al Pallone d’oro in tempo. È stata proposta anche la data di martedì 2 dicembre, unico slot disponibile nel calendario dei due club. Rifiuto del Marsigia. Il nome del vincitore del Pallone d’oro sarà rivelato alle 22:58, un’ora dopo la fine del match. Il Marsiglia è stato costretto a rimborsare i tifosi che non potranno andare allo stadio stasera.