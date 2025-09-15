Luis Campos: «Donnarumma ha chiesto uno stipendio ai livelli del Psg di prima. Le cose sono cambiate» (Rmc Sport)

Il ds: «Non è il tuo passato o lo status a renderti titolare al Psg, oggi la nostra politica salariale è questa e vale per tutti. La star è il club, e il gruppo»

Guardiola ora si gode Donnarumma, ma a Parigi si parla ancora del suo trasferimento. Prima si diceva che non fosse bravo coi piedi, poi che fosse una questione salariale. Gigio voleva mettersi sopra gli altri? Oggi Luis Campos, direttore sportivo del Psg, ha svelato un retroscena.

Luis Campos: «Al Psg le cose sono cambiate»

Ospite eccezionale a Rothen s’enflamme, trasmissione di Rmc Sport, Luis Campos ha spiegato la partenza del portiere italiano, che sembrava non essere più allineato con gli ideali del club parigino:

«Al Psg le cose sono cambiate. Sono state una serie di circostanze a portare a questa decisione. Lui ha chiesto uno stipendio ai livelli del Psg di prima, non del Psg attuale…», ha spiegato Campos, menzionando poi la nuova politica salariale parigina, basata anche su variabili legate al numero di partite giocate nella stagione.

«La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando lo meriti e giochi. Abbiamo preso tempo per discutere la questione di Gigio. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non fossimo riusciti a trovare un accordo con lui», ha aggiunto, ricordando inoltre che Luis Enrique aveva ritenuto che l’italiano si adattasse meno al suo stile di gioco con i piedi rispetto a Lucas Chevalier.

Sono tutti uguali

«La star è il club, tutto il gruppo», ha ribadito Luis Campos. Assicurando che la politica salariale del Psg si applica a tutti: anche se Ousmane Dembélé vincesse il Pallone d’Oro, le stesse condizioni gli sarebbero proposte in caso di eventuali rinnovi.

«La politica salariale si applica a tutti. La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso. Proteggeremo il Psg. Abbiamo sempre la volontà di giocare bene e vincere le partite. Con questa politica, tutti capiscono che l’allenatore non assegna il posto in squadra in base allo status o al passato del giocatore. Non è il tuo passato a renderti titolare al Psg. È la nostra politica.»