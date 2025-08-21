Luis Enrique stizzito su Donnarumma: «Non devo spiegare nulla, non voglio più parlare di questo»

Il tecnico in conferenza stampa: «è stata una decisione difficile da prendere, non ho nessun problema nel prenderle. Lo farò anche in futuro»

Luis Enrique è tornato a parlare quest’oggi in conferenza stampa in vista del match di domani sera di Ligue 1 tra il Psg e l’Angers. Inevitabili le domande sul caso Donnarumma che continua a tenere banco in Francia. Il portiere è ormai destinato a lasciare il club, messo alle porte dalla società e dallo stesso allenatore. Le critiche sono ancora più feroci dopo l’errore di Chevalier in Supercoppa Europea contro il Tottenham e mitigate solo dall’essere comunque riusciti a portare a casa quel trofeo. A seguire quanto dichiarato dal tecnico sull’argomento.

Luis Enrique su Donnarumma

«L’acquisto di Chevalier al posto di Donnarumma è stata una decisione difficile da prendere, come ce ne sono tante altre per chi fa il nostro mestiere. Non ho nessun problema nel prendere questo tipo di scelte e farò sicuramente lo stesso anche in futuro. Non devo spiegare nulla sui giocatori che sono al Psg, il resto non mi interessa. Non voglio più parlare di questo».

Messaggio che non deve essere arrivato forte e chiaro a qualche collega che in seguito hanno provato di nuovo a far sbottonare l’ex commissario tecnico della Spagna sull’argomento. Ottenendo un’altra risposta stizzita.

Leggi anche: Donnarumma ha i piedi quadrati ma anche Guardiola sa che il portiere deve innanzitutto saper parare (So Foot)

«Posso capire le critiche alla decisione della società e alle mie ma siamo tranquilli. Sappiamo dove vogliamo andare e per me questa resta la cosa più importante».

Capitolo chiuso dunque? Chissà. Intanto Donnarumma tratta col Manchester City e si attende una chiusura in tempi brevi.