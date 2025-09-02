Lookman raggiungerà Osimhen? Il Galatasaray è interessato (Fanatik)

Alla fine Ademola Lookman è rimasto all’Atalanta. Ma non è ancora finita, perché ricordiamo che il mercato in Turchia chiuderà il 12 settembre e l’attaccante nigeriano potrebbe raggiungere il suo compagno di Nazionale, ovvero Victor Osimhen.

Lookman contattato dal Galatasaray

Il portale turco Fanatik scrive:

Il Galatasaray, che ha ingaggiato definitivamente Victor Osimhen puntando al successo in Champions League, sta ora lavorando per un altro nigeriano: la stella dell’Atalanta Lookman, che sta avendo problemi con il suo club. Se Baris dovesse trasferirsi al Neom in Arabia Saudita, Lookman verrà preso come suo sostituto. Ha segnato una tripletta nella finale di Europa League del 2024, vincendo il trofeo. Il suo valore attuale di mercato è di 60 milioni di euro; lo scorso anno 20 gol e 7 assist in 40 presenze.

Hanno esposto a Zingonia uno striscione per l’attaccante nigeriano, rientrato da pochi giorni dopo la fuga estiva: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata». Affisso nella notte all’esterno del centro sportivo bergamasco, lo striscione punta chiaramente ad Ademola Lookman.

Scrive il Corriere della Sera, edizione di Bergamo: