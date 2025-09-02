Lookman raggiungerà Osimhen? Il Galatasaray è interessato (Fanatik)
Il calciomercato in Turchia chiude il 12 settembre. Se Baris dovesse trasferirsi al Neom, Lookman verrebbe preso come suo sostituto.
Alla fine Ademola Lookman è rimasto all’Atalanta. Ma non è ancora finita, perché ricordiamo che il mercato in Turchia chiuderà il 12 settembre e l’attaccante nigeriano potrebbe raggiungere il suo compagno di Nazionale, ovvero Victor Osimhen.
Lookman contattato dal Galatasaray
Il portale turco Fanatik scrive:
Il Galatasaray, che ha ingaggiato definitivamente Victor Osimhen puntando al successo in Champions League, sta ora lavorando per un altro nigeriano: la stella dell’Atalanta Lookman, che sta avendo problemi con il suo club. Se Baris dovesse trasferirsi al Neom in Arabia Saudita, Lookman verrà preso come suo sostituto. Ha segnato una tripletta nella finale di Europa League del 2024, vincendo il trofeo. Il suo valore attuale di mercato è di 60 milioni di euro; lo scorso anno 20 gol e 7 assist in 40 presenze.
Gli ultras dell’Atalanta hanno avvisato il nigeriano
Hanno esposto a Zingonia uno striscione per l’attaccante nigeriano, rientrato da pochi giorni dopo la fuga estiva: «La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata». Affisso nella notte all’esterno del centro sportivo bergamasco, lo striscione punta chiaramente ad Ademola Lookman.
Scrive il Corriere della Sera, edizione di Bergamo:
“Il nigeriano non è citato esplicitamente ma il riferimento è alla triplice rottura operata dall’attaccante nei confronti dell’Atalanta da inizio agosto, quando si è promesso all’Inter. Dopo il rifiuto dei Percassi all’offerta da 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus messa sul tavolo dai nerazzurri milanesi, Lookman ha smesso di allenarsi a Zingonia e ha tolto dai social tutte le foto con la maglia nerazzurra, oltre che ogni riferimento all’Atalanta, a parte il lungo post in cui accusava il club di non aver rispettato la promessa di cessione. Tornato a inizio settimana al Centro Bortolotti, dopo che l’Inter ha fatto un passo indietro e la trattativa è saltata, ora la società è pronta a dargli una seconda possibilità: lo sta facendo allenare a parte a Zingonia in ottica di un suo graduale reintegro.“