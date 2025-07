Il calcio femminile fa paura agli uomini, sul Times un dialogo semiserio sulla misoginia

Cosa ha fatto il calcio femminile per noi? Il Times se lo chiede in un dialogo semiserio creato da Matthew Syed. Autore, commentatore, giocatore di tennistavolo a livello internazionale e soprattutto creatore di un dialogo immaginario in un classico pub inglese. Reg e Tony sono seduti a un tavolo in una stanza oscurata, con un’atmosfera cospiratoria. Il publican (chi all’interno del pub racconta quella birra, spiega come berla per esaltarne le qualità e sa raccontarti tutta la storia del bicchiere che tieni in mano) ha chiamato le ultime ordinazioni uno o due minuti prima e alcuni uomini stanno tornando a fatica ai loro posti per sentire quello che Reg ha da dire. Reg sembra pronto a lanciarsi in un discorso. L’atmosfera è d’attesa.

Dialogo semiserio nel pub sul calcio femminile

Reg: È uno scherzo assoluto. Tutta quella dannata copertura del calcio femminile. Il calcio femminile! È ovunque, come l’orticaria. Ha eclissato i nostri schermi e i nostri giornali. Ha prosciugato la vita da tutto ciò a cui tenevamo, tutto ciò a cui tenevano i nostri padri, e i padri dei nostri padri. Ripensate alla beatitudine quando nessuno copriva le partite? Perché ci viene propinato continuamente? Cosa diavolo ha mai fatto il calcio femminile per noi?

Dave: Più di 16 milioni di persone hanno guardato la finale, quindi non poteva essere così male, no? Quel rigore di Chloe Kelly è stato incredibile, come il tackle di Lucy Bronze, il colpo di testa di Alessia Russo

Reg, leggermente perplesso: Beh, sì, il calcio a volte è stato buono. Capisco cosa dite. Ma a parte l’azione divertente, cosa ha mai fatto il calcio femminile per noi?

Mike e altri: Un’esplosione di orgoglio nazionale? Siamo in pericolo di perdere il nostro patriottismo. E quel raduno fuori Buckingham Palace è stato favoloso. Mia cugina è andata e ha detto che è stato uno dei giorni più belli dell’anno. Abbiamo bisogno di più celebrazioni nazionali, se me lo chiedi. E una nuova generazione di ragazze che giocano a calcio. Mia figlia giocava già nel suo club locale, ma la nipote del mio amico si è appena iscritta.

L’autolesionismo inglese

Dave, ridacchiando: Sono cresciuto quando tutto quello che sentivamo era di crolli di battute, sconfitte al primo turno a Wimbledon e di come l’Inghilterra venisse sempre schiacciata da nazioni più giovani come l’Australia. Adoro il fatto che una squadra inglese abbia continuato a vincere grazie a pura audacia, rimontando ancora e ancora

Reg, ora esasperato: OK, OK. Bene. Giusto. Capisco tutto questo. Va da sé. Ma a parte il calcio divertente, l’esplosione di orgoglio nazionale, i festeggiamenti a Buckingham Palace, una generazione di giovani ragazze ispirate a praticare lo sport, e il simbolismo di una squadra inglese che vince sotto pressione… (respiro profondo)… cosa ha mai fatto il calcio femminile per noi?

Dave: Ha bucato la misoginia.

Reg: Coooosa?

Dave: Beh, guarda gli abusi che subisce Emma Raducanu online solo per essere una brava tennista. Devi ammettere che a volte è piuttosto spiacevole, Reg. E ho notato che il successo della squadra di calcio femminile ha portato le persone a reagire.

John: L’ho notato anch’io. Sul sito del mio giornale, i dinosauri erano là nei commenti a deridere il calcio femminile, ma la maggior parte dei lettori non ne ha voluto sapere.

Jezza: Forse lo sport femminile è minaccioso per un certo tipo di uomo, Reg. In tal caso, il successo delle Leonesse dev’essere un aspetto positivo.