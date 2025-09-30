La Uefa congela l’idea di sospendere di Israele, la pressione dell’amministrazione Trump si è fatta sentire (Times)

L'intenzione è di collaborare con Trump dopo la sua «proposta globale per porre fine alla guerra a Gaza e prevenire lo sfollamento dei palestinesi»

Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di escludere Israele dalle competizioni sportive, in particolare dal prossimo Mondiale (Israele è attualmente terzo nel gruppo di qualificazione, dietro alla capolista Norvegia e all’Italia, seconda). Il Times aveva riportato che la Uefa era favorevole a questa misura, ma ora sembra che l’organo europeo si stia tirando indietro.

Le ultime novità dalla Uefa

Scrive il Times:

“La Uefa ha messo in pausa i piani per un voto sulla sospensione di Israele per dare una possibilità al nuovo piano di pace annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Otto nazioni musulmane e arabe (Qatar, Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Indonesia e Turchia) hanno annunciato il loro sostegno a un nuovo piano di pace, e i vertici della Uefa ritengono che questo non sia il momento giusto per attuare una sospensione — anche se la minaccia resta nel caso Israele continui le sue azioni a Gaza.

L’intenzione è di collaborare con Trump dopo la sua «proposta globale per porre fine alla guerra, ricostruire Gaza, prevenire lo sfollamento del popolo palestinese, promuovere un processo di pace complessivo e la sua affermazione che non sarà permesso alcuno sfollamento dalla Cisgiordania»”.

La posizione della Casa Bianca

Secondo il Times, la Uefa valuta la sospensione di Israele, ma l’opposizione della Casa Bianca blocca l’esclusione dal Mondiale:

“La scorsa settimana un gruppo di consulenti delle Nazioni Unite ha chiesto a Fifa e Uefa di sospendere Israele, dopo che una Commissione d’inchiesta dell’Onu ha concluso che Israele sta commettendo genocidio a Gaza. I membri del comitato Uefa e le federazioni favorevoli alla sospensione hanno fatto notare che la Russia non partecipa alle competizioni europee dal 2022, anno della sua invasione dell’Ucraina.

Nei vertici Uefa si riconosce tuttavia che gli sviluppi di questa settimana, dopo l’incontro di Trump con il primo ministro israeliano Binyamin Netanyahu, l’amministrazione ha chiarito la propria opposizione a una sospensione di Israele che influisca sul Mondiale.”

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha dichiarato la scorsa settimana: «Faremo assolutamente tutto il possibile per fermare ogni tentativo di escludere la nazionale israeliana dalla Coppa del Mondo».