Israele sospeso dalle competizioni Uefa? La maggioranza è favorevole: si decide la prossima settimana (Times)

Il Times: "la decisione della Uefa metterebbe in difficoltà la Fifa in una posizione difficile, Trump non vuole la sospensione e Infantino è molto legato a lui"

La prossima settimana, la Uefa dovrebbe prendere una decisione riguardo la possibile esclusione (o meglio, sospensione) di Israele dalle competizioni internazionali. A riferirlo è il “Times“, che dedica al tema un lungo approfondimento.

Israele sospeso dalla Uefa? Il punto della situazione

“Si ritiene che la maggior parte del comitato Uefa sia favorevole alla sospensione”, scrive il Times. Che poi ricostruisce: “Un gruppo di consulenti delle Nazioni Unite ha chiesto alla Fifa e alla Uefa di sospendere Israele dopo che una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite è arrivata alla conclusione che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Alcune fonti hanno riferito al Times che la Uefa dovrebbe prendere una decisione la prossima settimana e che un’ampia maggioranza dei membri del comitato esecutivo è favorevole alla sospensione. (…) Chi è favorevole alla sospensione di Israele sottolinea che la Russia è stata esclusa dalle competizioni europee dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022″.

Il Times ha inoltre rivelato che “il mese scorso diversi club europei avevano chiesto alla Uefa se ci fosse un modo per evitare di giocare contro avversari israeliani” ma che “una sospensione di Israele da parte della Uefa metterebbe la Fifa in una posizione difficile a causa dello stretto rapporto del suo presidente Gianni Infantino con il presidente Trump”.

“La Casa Bianca sarebbe molto contrariata dalla prospettiva che Infantino e la Fifa sospendano Israele prima della Coppa del Mondo del prossimo anno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada”, si legge.

“La Federcalcio palestinese, riconosciuta dalla Fifa, sollecita da due anni l’organismo di governo mondiale ad adottare la stessa misura, ma la questione non è mai stata sottoposta a votazione”, sottolinea il Times. Ebbene, sembrerebbe che invece la Uefa abbia almeno preso in considerazione la proposta.