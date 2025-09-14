La Juventus sta guarendo dall’apatia mottiana, l’Inter è Dumfries che si copre gli occhi al gol di Adzic (Damascelli)

La Juventus ha vinto 4-3 contro l’Inter, rimontando i nerazzurri che erano in vantaggio 3-2. A firmare il gol vittoria è stato il classe 2006 Adzic, entrato dalla panchina per gli ultimi scampoli di gara. Inoltre, è stato il primo match di Serie A in cui è stata applicata la refcam, la telecamera fissata sull’archetto del microfono dell’arbitro, che aveva esordito nel Mondiale per club di quest’estate.

La Juventus sta guarendo dall’apatia mottiana, l’Inter si presta alla sagra avversaria

Tony Damascelli su Il Giornale scrive:

Valla a spiegare una partita come quella di Torino. Escluderei il pranzo al sacco ma sette gol in una volta sola fanno zucchero per chi vince e sale per chi le ha buscate. L’Inter ormai si presta alla sagra avversaria: lenta, prevedibile, sgonfia in alcuni elementi chiave, Dimarco e Barella come si sapeva, Sommer sembra un sommier, il resto mastica e rumina calcio. Di contro la Juve si sta facendo di nuovo squadra.

Nessuna sentenza definitiva ma un verdetto sì, la Juventus ha in casa le vitamine per guarire dall’apatia mottiana, i nerazzurri dovranno risolvere alcuni equivoci fisici e psicologici. Al quarto gol di Adzic si è visto Dumfries, in panchina, coprirsi con un asciugamano gli occhi e la testa, per non vedere quello che era accaduto. Ma forse per capire tutto. Post scriptum: la refcam ha fatto il suo debutto in campionato. La sensazione era di vedere immagini girate da un cameraman ubriaco. Entusiasmo di Infantino e della sua orchestra. Altrove, risate varie.