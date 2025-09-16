La Juventus non muore mai: pareggia 4-4 col Dortmund (nonostante giochi senza portiere). Una statua a Vlahovic

Perdeva 4-2 al 93esimo. Yildiz (gol alla Del Piero) e Dusan sono fortissimi. Tra Di Gregorio e Szczesny ci sono due categorie di differenza. Grande prova di carattere, molte ingenuità

La Juventus non muore mai: pareggia 4-4 col Dortmund e gioca senza portiere. Fate una statua a Vlahovic

La Juventus non muore mai. Un’altra rimonta allo Stadium, dopo quella con l’Inter. Stavolta non riesce a vivere ma pareggia 4-4 e stava perdendo 4-2 al 94esimo. Devono fare una statua a Vlahovic che – entrato al 60esimo al posto di David – segna una doppietta e serve l’assist decisivo a Kelly al 96esimo. Solo i tifosi della Juventus possono fischiarlo.

Il primo tempo finisce 0-0. La ripresa è scoppiettante. Di negativo per i bianconeri c’è che subiscono gol a grappoli. Quattro dai tedeschi. Preoccupante dopo i tre gol incassati dall’Inter. La squadra di Tudor per due volte recupera, sull’1-1 e sul 2-2. Poi sembra crollare, va sotto 2-4 prima dei folli tre minuti finali.

Dopo il primo pari, subisce immediatamente gol e poi ancora sul 2-2 con una rete subita sul primo palo. I bianconeri hanno tanti problemi. Uno di questi è certamente il portiere. Di Gregorio è tutto fuorché una saracinesca. Tra lui e Szczesny ci sono almeno due categorie di differenza. I bianconeri pagheranno per tanti anni la dissennata gestione Giuntoli-Thiago Motta.

Di positivo, però, c’è il carattere. La Juventus non si arrende mai. È troppo leggera, a volte. Si assenta. Come errori ingenui. Troppa sufficienza anche in elementi fondamentali come Thuram che sul 2-2 non tiene un pallone sanguinoso, lo smarrisce ai 25 metri e i tedeschi vanno in porta (complice Di Gregorio). Il Dortmund sembra più squadra ma ha il difetto di giocare all’europea, non difende mai.

La Juve ha due grandi calciatori: Yildiz che segna un gol splendido (ancora alla Del Piero) e Vlahovic centravanti di valore assoluto che incredibilmente viene criticato alla prima partita senza gol. Benino anche Openda e David ma Vlahovic ha più il gol nel sangue.

Ancora una grande prova di carattere per la squadra di Tudor. Squadra che ha un bel po’ di limiti ma non si arrende mai.

