Italia-Estonia, la prima di Gattuso: se la gioca con Politano, Zaccagni, Kean e Retegui

La difesa a quattro sarà così composta: Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco. In mezzo, Barella e Tonali

Gattuso italia

Db Firenze 01/09/2025 - allenamento e conferenza stampa Italia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: Gattuso per la prima schiera la coppia d’attacco Retegui-Kean

Questa la formazione scelta da Gattuso per Italia-Moldova sua prima partita sulla panchina della Nazionale.

Questa la formazione ufficiale: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Tonali, Politano, Kean, Zaccagni, Retegui

 

 

