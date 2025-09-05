Italia-Estonia, la prima di Gattuso: se la gioca con Politano, Zaccagni, Kean e Retegui
La difesa a quattro sarà così composta: Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco. In mezzo, Barella e Tonali
Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: Gattuso per la prima schiera la coppia d’attacco Retegui-Kean
Questa la formazione scelta da Gattuso per Italia-Moldova sua prima partita sulla panchina della Nazionale.
Questa la formazione ufficiale: Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Tonali, Politano, Kean, Zaccagni, Retegui
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso
🇮🇹 Italia 🆚 Estonia 🇪🇪
⏱️ Ore 20.45
🏟 Stadio di Bergamo
📺 #RaiUno
🌪️📸💙#ItaliaEstonia#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/G9C1QPYI77
