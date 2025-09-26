Infermeria piena al Barcellona: dopo la sfida contro l’Oviedo due nuovi infortuni, Garcia e Raphinha fuori

Ieri sera ha vinto 3-1. I nuovi infortunati faranno compagnia a Fermin Lopez, Ter Stegen e Gavi. Per fortuna, Yamal e Balde hanno ripreso ad allenarsi con la squadra.

Infermeria piena al Barcellona

Il portiere titolare del Barcellona, Joan Garcia, è rimasto infortunato al menisco dopo la settima giornata di campionato (dopo un grande errore sul gol di Reina al 33′), proprio come un anno fa quando Ter Stegen si ruppe gravemente a Villarreal. Ora, come allora, la responsabilità ricadrà su Szczesny.

Mundo Deportivo scrive della sicurezza che offre il polacco tra i pali:

“Szczesny era ormai ‘in pensione’ da qualche mese, dopo aver appeso i guanti alla Juventus. È stato ingaggiato dal Barcellona alla fine di ottobre 2024 per coprire l’assenza prolungata di Ter Stegen, che aveva subito la rottura del tendine rotuleo a El Madrigal.

Con un totale di 30 partite, Tek ha mantenuto la porta inviolata in 14 occasioni, con una statistica mai vista: nessuna sconfitta con lui tra i pali in Liga. Grazie a un’esperienza che si è rivelata di grande aiuto nello spogliatoio, il portiere polacco ha difeso la porta del Barça nel campionato in 15 occasioni, con un bilancio di 14 vittorie e un pareggio, in casa contro il Betis.”

Anche Raphinha si ferma

Ieri anche Raphinha ha lasciato il campo per un leggero disagio che sembrava non sarebbe stato grave, ma oggi i test medici hanno rivelato il contrario. Lo rivela Marca:

“Il brasiliano ha subito un infortunio al terzo medio del bicipite femorale della coscia destra e sarà assente per le prossime tre settimane. Pertanto non tornerà fino a dopo la pausa. All’inizio, sembrava che tutto sarebbe andato a nulla, ma questa mattina i medici hanno verificato la portata della stessa. È escluso per Real Sociedad, Psg e Siviglia. Pertanto, tornerà dopo la pausa delle squadre, per l’impegno di sabato 18 ottobre contro il Girona”.

Qualche buona notizia per il Barcellona

Yamal e Balde permettono a Flick di respirare almeno un po’ in vista della prossima partita contro la Real Sociedad domenica alle 18:30, considerando che, oltre ai due già citati, saranno assenti anche Fermin Lopez, Ter Stegen e Gavi, tutti nomi di peso. Scrive Marca:

“L’ala e il terzino, salvo una svolta inaspettata, saranno a disposizione di Hansi Flick per la partita di domenica contro la Real Sociedad all’Olimpico di Montjuïc.

Yamal è tornato con un fastidio al pube dalla concentrazione con la Spagna e ha saltato gli ultimi quattro incontri. Inoltre, la sua ferita ha comportato un incrocio di dichiarazioni tra Flick e De la Fuente.

Nel caso di Balde, il terzino ha subito un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra durante un allenamento il 3 settembre. Il difensore ha già iniziato a lavorare con il gruppo martedì e, quindi, tutto indica che sarà nella convocazione per la partita di domenica.”