In Germania fanno i complimenti alla Ard, la tv tedesca che non ha edulcorato la sconfitta in Slovacchia (come da noi)

Schweinsteiger li ha fatti a pezzi in diretta: «La Germania ha perso il suo Dna». E alla fine il ct Nagelsmann ha detto più o meno le stesse cose

La sconfitta della Germania in Slovacchia, all’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, ha scatenato critiche feroci e analisi impietose. Non solo in campo, ma anche in tv. La Ard ha infatti firmato una copertura considerata da Welt un vero capolavoro giornalistico, grazie alla sinergia tra la conduttrice Esther Sedlaczek, l’opinionista Bastian Schweinsteiger, la reporter Lea Wagner e il commentatore Philipp Sohmer.

Schweinsteiger, la voce della frustrazione dei tifosi della Germania

Il più acceso è stato senza dubbio Bastian Schweinsteiger, che ha dato voce a quello che i tifosi tedeschi stavano già pensando davanti allo schermo. Già all’intervallo l’ex campione aveva parlato di un vantaggio slovacco «più che meritato», denunciando l’assenza di «visione e creatività» nella manovra della Germania. Dopo il fischio finale non ha usato mezzi termini: «Mi dispiace, ma non ho creduto nemmeno per un minuto che avremmo vinto. Non è arrivato nulla. La Germania ha perso il suo Dna», ha dichiarato. Parole forti, che hanno sollevato perfino dubbi sulla possibilità della nazionale di qualificarsi ai prossimi Mondiali.

Nagelsmann: “Serve emotività, non qualità”

Il commissario tecnico ha ammesso ai microfoni della Ard la netta inferiorità della Germania sul piano emotivo: «La Slovacchia era molto più avanti di noi in questo. Non voglio più sentire parlare di qualità, prima dobbiamo ritrovare l’impatto emotivo e dare tutto in ogni partita».

Sohmer, debutto perfetto in telecronaca

Se Schweinsteiger ha incarnato l’anima critica, il commentatore Philipp Sohmer ha brillato nel suo debutto con la nazionale tedesca. Lucido e diretto scrive Welt, non ha nascosto la mediocrità della prestazione, arrivando a dire all’86° minuto: «I tedeschi ci credono ancora? Io non lo vedo». Al termine della gara, la sua definizione è diventata virale: «Il disastro totale di Bratislava». Una sintesi perfetta di quanto visto in campo.

La serata televisiva ha visto anche il rientro di Esther Sedlaczek dopo la maternità, impeccabile nella conduzione e nel dare spazio agli interventi di Schweinsteiger. Accanto a lei, Lea Wagner ha completato un lavoro di squadra che ha ricordato la forza narrativa mostrata da ARD già ai tempi dell’eliminazione dal Mondiale in Qatar 2022.