Partita memorabile. La Vargas ci ha messo in grande difficoltà. Proprio nel finale, il muro è cresciuto in maniera inesorabile

Immensa Italia pallavolo femminile, oro Mondiale: battuta la fortissima Turchia. Nel finale muro strepitoso.

Finale pazzesca. L’Italia femminile allenata da Julio Velasco ha vinto la medaglia d’oro, il Mondiale di pallavolo in Thailandia. Al tie-break dopo una partita combattutissima e sofferta contro la Turchia che schiera Vargas. Partita altalenante. Nel finale è salito il muro Fahr-Antropova che ha respinto uno dopo l’altro gli attacchi delle turche che ci avevano messo in grandissima difficoltà. Punto finale con un altro muro, stavolta anche con Sylla. Per tutto il match invece siamo stati terribilmente in difficoltà proprio a muro. Partita memorabile di tutte. Egonu grande protagonista in altri momenti della partita, soprattutto nel terzo set. Dopo l’oro mondiale, quello olimpico.