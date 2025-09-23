Il padre di Yamal l’ha presa bene: «Il Pallone d’oro a Dembelé? Non dico una rapina, ma un danno morale sì»
Il Pallone d'Oro a Dembélé non gli è andato giù: "E' successo qualcosa di molto strano... Lamine è il migliore per distacco"
Mounir Nasroui, il padre di Lamine Yamal, l’ha presa bene. Suo figlio ha “perso” il Pallone d’Oro (l’ha vinto Dembelé) e lui ha avuto la buona idea di di andare a protestare a caldo nell’area riservata ai giornalisti spagnoli. “L’anno prossimo è nostro – ha detto – Penso che sia la cosa peggiore… non dico una rapina, ma un danno morale a un essere umano”, ha iniziato la sua denuncia.
“Penso che Lamine Yamal sia di gran lunga il miglior giocatore del mondo, con un margine enorme. Non perché è mio figlio, ma perché è il miglior giocatore del mondo. Penso che non ci siano rivali”.
“Lamine è Lamine Yamal, dobbiamo dire che qui è successo qualcosa di molto strano”.
💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:
❌ “Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO”.
🔝 “Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia”. pic.twitter.com/xfxCEWMt9E
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025