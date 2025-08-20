Juanlu Sanchez, il Napoli alza l’offerta a 18 milioni. Possibile aumento anche della percentuale di rivendita (Abc)

Dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez. Stando ai colleghi di “Abc“, il club azzurro avrebbe alzato la propria offerta per l’esterno spagnolo, spingendosi a quota 18 milioni di euro. Gli andalusi – che ne vorrebbero 20 – potrebbero accettare e la telenovela di mercato concludersi entro il fine settimana.

Juanlu Sanchez al Napoli, le ultime dalla Spagna

“La lotta tra Napoli e Siviglia per Juanlu sembra avviarsi alla fase finale. Il club italiano ha alzato l’offerta a 18 milioni di euro, con la possibilità che aumenti anche la percentuale di una futura rivendita”, si legge sul portale online di Abc. “La fine della finestra di mercato si avvicina e fonti coinvolte nella trattativa si sono dichiarate fiduciose che il trasferimento possa concludersi entro la settimana”, aggiungono gli iberici.

Adesso, la palla passa (per l’ennesima volta) nelle mani del Siviglia.

In casa Napoli continua a tenere banco il tema attaccante. Come noto, Romelu Lukaku starà fuori almeno tre mesi per infortunio e il club azzurro è alla ricerca di un calciatore che possa sostituire il belga durante il periodo di stop. I nomi più caldi, tra gli altri, sono quelli di Ramsus Hojlund ed Andrea Pinamonti. Aggiornamenti in merito alle possibili operazioni li riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Hojlund, Dovbyk, Pinamonti: le ultime di Pedullà

Il noto giornalista si sofferma innanzitutto su Hojlund, indicandolo come “un obiettivo concreto” del Napoli. “Il club azzurro deve decidere se investire sull’attaccante del Manchester United come vorrebbe il club e il diretto interessato (non prestito con diritto ma prestito con obbligo). Vedremo se cambieranno le condizioni, il Napoli comunque ci sta lavorando”, si legge sul suo sito ufficiale.

Quanto agli altri due nomi, invece, Pedullà scrive: “Al Napoli è stato proposto Dovbyk (ma anche lì servirebbe un investimento), in giornata ci sono stati nuovi contatti con l’entourage di Andrea Pinamonti che potrebbe lasciare il Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e che piace anche al Villarreal”.