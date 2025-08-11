Juanlu, niente Napoli: ora pensa solo alla Liga e lo scrive su Instagram (Mundo Deportivo)

Juanlu verso la permanenza al Siviglia. Secondo Mundo Deportivo, il calciatore spagnolo sarebbe ormai lontano dal Napoli: il club andaluso non ha ceduto sul prezzo e il giocatore guarda alla nuova stagione in Liga. Come riporta la testata spagnola: «L’internazionale Under 21, dopo essere stato escluso persino dalle convocazioni di alcune amichevoli in vista della sua imminente cessione, è stato titolare per la prima volta in questa pre–stagione nella squadra di Matías Almeyda, domenica contro il Tolosa»

Il messaggio di Juanlu:

Mundo Deportivo scrive:

«Tutto lascia pensare che il giocatore di Montequinto sia più dentro che fuori dal Siviglia, e lo stesso Juanlu ha lasciato un messaggio più che eloquente sul suo profilo Instagram al termine della partita in cui i sivigliani hanno pareggiato 1-1 nell’ultima prova prima dell’esordio in campionato contro l’Athletic. “Ultima partita della pre–stagione conclusa. Da ora, testa alla prima di campionato. Forza @sevillafc @laliga”, ha scritto l’ex campione olimpico a Parigi 2024. Il fatto di taggare l’account della Liga sembra anche una dichiarazione d’intenti: si dimentica della Serie A».

In Italia o al Siviglia:

La testata conclude: «Il braccio di ferro tra il Napoli e Antonio Cordón, iniziato dopo la visita del direttore sportivo italiano al Sánchez Pizjuán, è stato il tormentone dell’estate. In mezzo c’è stata un’offerta del Wolverhampton che soddisfaceva il Siviglia, ma non Juanlu, il quale aveva un accordo con i partenopei per cinque stagioni con uno stipendio doppio rispetto a quello che percepisce al Siviglia. In una riunione con i suoi agenti e i dirigenti ha chiarito che sarebbe andato in Italia o sarebbe rimasto al Siviglia. Il club andaluso sembra ora concentrato sulla possibile cessione di Loïc Badé al Bayer Leverkusen, che permetterebbe sia l’iscrizione di giocatori in Liga, sia l’arrivo di nuovi rinforzi».