Milan, Tare si presenta: «Sono arrivato con le idee chiare e tanto entusiasmo»

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero.

«Il Milan è un club dove devi vincere subito. Voglio vedere una squadra che suda la maglia e che ha voglia di vincere», ha esordito il nuovo direttore sportivo del Diavolo. «È fondamentale lavorare tutti insieme e ricevere supporto da Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Arrivando al Milan realizzo un sogno», ha aggiunto.

Tare ha le idee chiare

«Sono arrivato con le idee chiare e tanto entusiasmo, che voglio trasmettere subito a tutto l’ambiente milanista e svolgere al meglio le mie mansioni che riguardano il mercato. L’appartenenza per me vuol dire tanto. Chi deve venire a giocare nel Milan deve capire subito che questa maglia ha un peso importante. Tutto è legato al risultato finale, che riguarda la vittoria sul campo», ha continuato Tare.

Leggi anche: Allegri in stand-by col Napoli, il Milan intensifica i contatti (Di Marzio)

Il dirigente albanese ha poi concluso dicendo: «Il Milan ha una storia gloriosa, io l’ho seguita da bambino. Mi ricordo i tempi di Wilkins e Hateley. Avevo una famiglia di milanisti, tutti i miei zii erano milanisti. È sempre stato un legame forte, non l’ho nascosto neanche da giocatore, ma soprattutto da dirigente. Tutti noi abbiamo tifato per un club. Per me essere qui oggi e parlare per quel club che ho tifato da bambino vuol dire tanto. I grandi giocatori, una società guidata con classe ed eleganza, ha fatto sì che questa è una delle società più gloriose del mondo. Vuol dire tanto per me. Cercherò di dare tutto me stesso per far sì che questo si avveri anche in futuro. Perché è un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere questo progetto a tutti quanti. Ai nostri tifosi in primis che si aspettano una reazione forte ed è questo quello che vogliamo fare».