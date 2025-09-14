DI SERGIO SCIARELLI - Il Napoli si è notevolmente rinforzato sul piano dell'ampiezza e, soprattutto, della qualità della rosa. Conte ha una formazione competitiva in Italia e in Europa

Hojlund un grande centravanti che non fa le bizze

Sabato due belle partite hanno dato di fatto inizio alla competizione per lo scudetto. Napoli, Inter e Juventus sembrano le pretendenti più accreditate per il successo finale. Giovedì prossimo si aprirà poi la competizione internazionale con una partita di grande impegno per il Napoli. Nel giro di una settimana circa avremo dunque i primi dati per valutare la forza della nostra squadra nella Champions.

In base alle partite giocate già con successo, sembra però possibile, anche se azzardato, avanzare alcune valutazioni e tentare di proporre i temi di più rilevante importanza per il futuro.

C’è innanzi tutto da ribadire che, rispetto allo scorso anno, la squadra esce veramente rinforzata sul piano dell’ampiezza e, soprattutto, della qualità della rosa. La presenza di calciatori di standing internazionale fa del Napoli attuale una compagine temibile candidata a raggiungere grandi risultati.

Nuovi punti di forza possono essere individuati nella disponibilità di un portiere che con i suoi lanci consentirà l’allungamento del gioco, nella forza di un centrocampo guidato da una stella quale De Bruyne, e nell’inserimento di un top player al comando dell’attacco.

Ai vincitori dello scorso campionato si sono così aggiunti nuovi assi tra i quali vogliamo dedicare una citazione particolare proprio ad Hojlund, grande centravanti capace di inserirsi immediatamente e contribuire al risultato della partita con la Fiorentina con un gol da fuoriclasse. Finalmente vedremo una punta di valore mondiale senza bizze fuori posto.

Ci sono dunque più elementi per consentire a Conte di schierare una formazione in grado di competere ad alto livello sia in Italia sia all’estero.

In conclusione, siamo personalmente certi che il nostro Napoli per un altro anno darà ai tifosi grandi soddisfazioni e, soprattutto, continuerà a creare occasioni preziose di socializzazione e divertimento.