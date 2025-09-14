Hojlund è l’ultima stella dello United che brilla lontano dall’Old Trafford (Daily Mail)

Ieri nella vittoria per 3-1 del Napoli contro la Fiorentina c’è stato il debutto in maglia azzurra di Rasmus Hojlund, che ha segnato il gol del 2-0 per la squadra di Conte. Al Manchester United l’attaccante danese era ritenuto un flop.

Hojlund ha segnato dopo 14 minuti al debutto col Napoli

Il Daily Mail scrive:

Rasmus Hojlund segna dopo soli 14 minuti dal debutto col Napoli; il flop del Manchester United da 80 milioni di euro ha avuto un impatto immediato dopo il periodo buio all’Old Trafford. L’attaccante ha avuto un inizio sensazionale a Napoli. Ruben Amorim lo aveva messo fuori rosa dallo United ed è stato prestato al Napoli l’ultimo giorno di mercato. Questo prestito offre la possibilità ad Hojlund di mettere a tacere le critiche dopo un periodo difficile in Inghilterra che lo ha visto segnare solo 26 gol in 95 presenze. Il 22enne non ha perso tempo per impressionare i tifosi del Napoli. Il danese potrebbe diventare l’ultima stella dello United a performare subito dopo aver lasciato il club. Come è successo a McTominay, che è diventato uno dei giocatori più importanti per Conte al Napoli e ha lasciato i Red Devils la scorsa estate. O come Antony, che sta beneficiando del suo talento lontano dai riflettori dell’Old Trafford.

Ma ci voleva l’incidente muscolare di Lukaku per scoprire il bomber del futuro? Nelle ore disperate di una affannosa ricerca di ricambi, con il campionato ancora da cominciare, il Napoli ha forse scavato nella sua memoria.

Negli archivi, c’è una traccia. Un contatto per Rasmus Hojlund allora esposto nella vetrina dell’Atalanta, notizia del 24 giugno 2023 forse decisiva per spingere il Manchester United ad affrettarsi, bravo il club inglese nel chiudere subito l’affare, pessimo dopo nella gestione di un attaccante. Hojlund si è all’improvviso rivelato in tutto il suo splendore, è carico di talento e futuro, 23 anni a febbraio prossimo, verdissima età, altra nota positiva nell’analisi di un mercato che sembrava essersi chiuso con la precedente scelta di Lucca.