Hojlund: «Conte è molto diretto. È quel che voglio, ho bisogno di imparare, imparare, imparare»

A Dazn parla Hojlund:

«Sono molto felice di giocare in questo club con splendidi compagni e uno splendido allenatore. Con Conte il rapporto è molto diretto, è quel che io voglio, ho un buon feeling con lui, sono giovane e ho bisogno di imparare, imparare imparare. A volte è difficile inserirsi in un gruppo nuovo, con loro invece è molto semplice, io sono molto contento di stare qui».

Anche Anguissa:

«il mister vuole una squadra che si batta dall’inizio alla fina, e proviamo a farlo. Quando c’è la vittoria, siamo molto contenti. È una squadra molto affiatata, fa le cose insieme, giochiamo da squadra, siamo sempre pronti ad aiutarci, anche Hojlund si sente già a casa».