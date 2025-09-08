Gosens: «Vogliamo la rivincita contro il Napoli, quest’anno sono diventati più completi»

Al Corriere Fiorentino: «Non vedo l’ora che arrivi quella partita. L’anno scorso il Napoli è stata l’unica grande che ci ha battuto, sono fortissimi».

Robin Gosens ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera edizione Firenze, parlando anche del prossimo match della sua Fiorentina contro il Napoli, sabato 13 settembre alle 20:45.

Gosens: «Vogliamo la rivincita contro il Napoli»

Ecco quanto rivelato dal terzino viola sulla sfida contro gli azzurri:

«Non vedo l’ora che arrivi quella partita. L’anno scorso il Napoli è stata l’unica grande che ci ha battuto senza darci la possibilità neppure di tentare di restare aggrappati al risultato. Sabato dovrà essere la nostra rivincita. Loro sono fortissimi e se possibile sono diventati ancora più completi, ma vogliamo dare subito un segnale forte. A noi stessi, ai nostri tifosi e al campionato. Batterci deve diventare difficile per tutti».

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Arrivano i nuovi. È questo lo slogan del Napoli nella settimana che precede il ritorno in campionato. È anche inevitabile dopo il mercato extralarge condotto quest’estate dalla società e da Antonio Conte per rendere l’organico più completo in ogni reparto. Ieri sera Rrahmani è rientrato a Napoli dopo il problema muscolare al flessore accusato nel corso di Svizzera-Kosovo. Rrahmani di sicuro salterà Fiorentina, City e Pisa, poi si vedrà. L’assenza è pesante. Il 31enne è uno dei fedelissimi di Conte: nello scorso campionato è stato sempre in campo perché conosce alla perfezione i meccanismi dell’allenatore azzurro. La soluzione sta in una panchina tornata lunga .Perché si avvicina il momento di Sam Beukema, terzo rinforzo più caro dopo Hojlund (qualora ovviamente il Napoli esercitasse il riscatto di 45 milioni di euro) e Lorenzo Lucca.