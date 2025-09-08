Rrahmani di sicuro salterà Fiorentina, City e Pisa, poi si vedrà. L’assenza è pesante, conosce alla perfezione i meccanismi dell’allenatore azzurro.

Beukema, si avvicina il debutto. È stato il terzo rinforzo più caro del Napoli (31 milioni) – Repubblica

L’infortunio di Rrahmani obbliga Conte a cambiare la difesa per Fiorentina-Napoli. molto probabile l’esordio di Beukema.

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Arrivano i nuovi. È questo lo slogan del Napoli nella settimana che precede il ritorno in campionato. È anche inevitabile dopo il mercato extralarge condotto quest’estate dalla società e da Antonio Conte per rendere l’organico più completo in ogni reparto.

Ieri sera Rrahmani è rientrato a Napoli dopo il problema muscolare al flessore accusato nel corso di Svizzera-Kosovo. La nazionale gli ha concesso il ritorno anticipato ( stasera non giocherà ovviamente la sfida con la Svezia) dopo i primi esami realizzati con lo staff del Kosovo. Li ripeterà in giornata con l’equipe medica azzurra guidata da Raffaele Canonico e ci sarà chiarezza definitiva sui tempi di recupero. Rrahmani di sicuro salterà Fiorentina, City e Pisa, poi si vedrà.

L’assenza è pesante. Il 31enne è uno dei fedelissimi di Conte: nello scorso campionato è stato sempre in campo perché conosce alla perfezione i meccanismi dell’allenatore azzurro. La soluzione sta in una panchina tornata lunga .Perché si avvicina il momento di Sam Beukema, terzo rinforzo più caro dopo Hojlund (qualora ovviamente il Napoli esercitasse il riscatto di 45 milioni di euro) e Lorenzo Lucca.

C’è un altro ritorno importante: Alessandro Buongiorno. (…) Conte dovrà decidere come gestire appunto Buongiorno considerando pure il debutto in Champions contro il Manchester City, previsto cinque giorni dopo il match con la Fiorentina. Juan Jesus resta una risorsa preziosa.