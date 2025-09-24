Giuffredi: «Di Lorenzo? Ogni tanto capita una settimana sbagliata. Ha un contratto lungo, per ora non si parla di rinnovo»

Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori del Napoli, tra cui Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli. A seguire quanto dichiarato sul capitano azzurro.

Le parole di Giuffredi su Di Lorenzo

«Giovanni ha ancora tre anni e mezzo di contratto, con un’opzione sul quarto. Quindi per adesso non si parla di rinnovo, poi strada facendo vedremo. Ogni tanto capita una settimana sbagliata ma sicuramente saprà rialzarsi come ha sempre fatto. Ha la capacità e l’esperienza per far vedere di ciò di cui è capace».

Il noto procuratore assiste anche Politano, Vergara e Marianucci. Ha parlato anche di loro.

Su Politano, Marianucci e Vergara

«Il rinnovo di Politano è meritato. Non solo per l’anno scorso quando è arrivato lo scudetto ma anche per ciò che ha fatto negli anni passati con grande attaccamento al club e alla città. Questo è il secondo rinnovo. L’impegno a parlarne da parte della società c’era già stato subito dopo la fine del mercato ma Manna era impegnato. Alla chiusura del mercato abbiamo accelerato e la trattativa è stata conclusa in maniera veloce».

«Marianucci è un ragazzo molto giovane, ha fatto bene ed è molto stimato da Baldini e Gattuso. Ogni cosa ha il suo tempo, avrà le sue occasioni. Tra il Napoli e l’Empoli c’è un divario tecnico importante, lui cercherà di farsi trovare pronto. Sa che deve migliorarsi ogni giorno, verrà il suo momento ma senza fretta. Al Napoli c’è pressione. Un po’ come quando arrivò Rrahmani, impiegò sei mesi per giocare mentre ora è una colonna portante della squadra. Marianucci può fare lo stesso percorso».

Leggi anche: Politano, ufficiale il rinnovo col Napoli fino al 2028

«Sul rinnovo di Vergara siamo alla fase conclusiva. Nei prossimi giorni potranno esserci le firme. Conte l’ha voluto trattenere in prima squadra e se l’ha fatto avrà le sue motivazioni. Deve seguire l’allenatore e sapere che prima o poi la sua occasione arriverà. I ragazzi devono stare con i piedi per terra e fare una sola cosa, lavorare».