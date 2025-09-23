Politano, ufficiale il rinnovo col Napoli fino al 2028

La notizia era nell’aria già da ieri sera, adesso è diventata ufficiale. Matteo Politano ha siglato il proprio rinnovo con il Napoli, firmando un accordo fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è stato riportato pochi minuti fa sui canali ufficiali dei partenopei. Nel comunicato non sono presenti le cifre del rinnovo. A seguire quanto si legge.

Politano-Napoli, ufficiale il rinnovo fino al 2028

“Il Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l’Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia”.

L’ex Inter e Sassuolo è uno dei giocatori più in forma attualmente degli azzurri, dando il suo contributo non solo nella fase offensiva ma anche in quella difensiva. Il salvataggio “eroico” contro il City ne è una prova. Il Corriere dello Sport in edicola oggi gli ha dato 6 in pagella per la gara di ieri sera contro il Pisa. Questo il giudizio:

“Non converte in gol la super giocata di Spinazzola a inizio ripresa, ma è una spina nel fianco”.