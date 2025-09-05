Gattuso opta per schemi da prima categoria, qualche giocatore gli ha riferito che Spalletti li rimbambiva (Corsera)

Torna la Nazionale, e sul Corriere della Sera torna Fabrizio Roncone. Che racconta la vigilia del debutto di Gattuso, la vigilia di Italia-Estonia stasera alle 20.45 a Bergamo.

Scrive Roncone:

Gattuso dice che è il suo sistema preferito e non ci rinuncia. Sarà una difesa «rotante». In fase di possesso, Di Marco salirà a sinistra: e, dall’altra parte, Di Lorenzo stringerà al centro. Roba semplice. Schemi banali che, ormai, applicano anche in Prima categoria. Rino ha capito che non è il momento di lavagne, filmati, ossessioni tattiche. Qualche giocatore gli ha riferito che Spalletti li rimbambiva. Te tu ti vai a mettere lì, così poi ci si ritrova tutti insieme laggiù. «Calcio relazionale». Lo chiamava così. E, dopo averglielo spiegato, continuava pure a parlargli addosso nello spogliatoio, nella hall dell’albergo, a cena. Poverini: una pressione psicologica insopportabile, debilitante, al punto da essere poi presi a pallate, quasi, da chiunque. Rino ha capito di dover cambiare approccio. Nei quattro giorni di ritiro, a Coverciano, li ha accarezzati con sorrisi complici e premurosi e, sul prato, s’è solo sentito qualche urlaccio. «Forza!». «Vallo a prendere alto!». «Devi chiudere prima!».

Barella: «Gattuso ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme, sa come stimolarci»

Nicolò Barella ha rilasciato alcune dichiarazioni, insieme a Gennaro Gattuso, a Sky Sport questa sera per presentare il match di domani dell’Italia contro l’Estonia. A seguire le sue principali parole.

«La parola ritrovarci è quella più importante. Fiducia, voglia di far bene e di rappresentare al meglio il nostro paese, dobbiamo mettere tutto questo in campo. Ci sono diverse cose che abbiamo sbagliato nelle due gestioni precedenti, in cui abbiamo avuto delle difficoltà come nell’ultimo periodo con Mancini e nel ciclo di Spalletti. Ritrovarci è la cosa più importante così come seguire il mister che ci fa lavorare bene, dandoci fiducia e serenità. Vogliamo ripagarlo con prestazioni di qualità che abbiamo sempre avuto ma che non abbiamo messo in campo nelle ultime uscite».

«Giocare con Tonali sarà sicuramente un piacere anche se non sappiamo nemmeno noi ancora chi scenderà in campo. Se dovessi farlo con Sandro sarò sicuramente molto contento così come se giocherò con gli altri. Possiamo coesistere tra di noi, come abbiamo sempre fatto storicamente parlando. Il mister ha esperienza, ha vinto qualcosa di importante con la Nazionale, sa come stimolarci. Ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme e domani vogliamo vincere, cercando di segnare più gol possibili perché la differenza reti è importante. Servirà voglia, fame e orgoglio».