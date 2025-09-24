La Faz dà ampio risalto alla decisione del prefetto di Napoli. Anche nel 2023 fu vietata la vendita dei biglietti eppure ci furono scontri e devastazioni. Il Viminale pensa a ulteriori divieti

Eintracht, sarà vietato anche l’arrivo dei tifosi a Napoli? Il club pensa a un ricorso contro il divieto di trasferta

In Italia se ne parla zero perché non riguarda i tifosi italiani. In Germania, ovviamente molto. Parliamo del divieto di trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht per la sfida di Champions del 4 novembre.

Scrive la Faz che l’Eintracht non ha compreso la decisione presa dal prefetto di Napoli Michele di Bari.

Scrive la Faz:

Philipp Reschke, avvocato, membro del consiglio di amministrazione del Francoforte e responsabile, tra le altre cose, delle relazioni con i tifosi, ha dichiarato in una nota del club: «Dobbiamo purtroppo riconoscere che la strategia di escludere i tifosi ospiti dalle partite ad alto rischio è ormai diventata una pratica comune nel calcio italiano, sia a livello nazionale che internazionale. Condividiamo l’opinione che, dopo gli incidenti del 2023, questa sarebbe stata certamente una partita eccezionalmente ad alto rischio. Ma i divieti per i tifosi sono e rimangono la risposta sbagliata. E gli stadi tedeschi, in particolare, ne sono la migliore prova nel calcio internazionale per club».

La Faz ricorda che il prefetto di Napoli ha giustificato il provvedimento con “l’elevato rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza legato alla rivalità tra le tifoserie avversarie”.

Nel marzo 2023 c’erano stati scontri tra le due tifoserie lungo le strade di Napoli.

Ricorda la Faz che anche in quell’occasione era stata vietata la vendita dei biglietti.

Due anni fa il divieto di vendita dei biglietti non impedì ai tifosi dell’Eintracht di arrivare a Napoli

Già nel marzo 2023, le autorità avevano vietato la vendita dei biglietti ai residenti di Francoforte per la partita degli ottavi di finale tra le due squadre. Ciononostante, ci furono gravi disordini e scontri tra i tifosi di entrambe le squadre e la polizia in città. Auto incendiate, devastazioni, danni ingenti. Furono effettuati numerosi arresti e, in seguito, condanne.

Secondo l’Eintracht Francoforte, il club tedesco è stato informato del decreto del prefetto solo martedì, contemporaneamente alla comunicazione al pubblico. «Durante un incontro precedentemente programmato presso il Ministero dell’Interno italiano a Roma, a cui hanno partecipato una delegazione dell’Eintracht Francoforte e rappresentanti della Uefa, insieme alle autorità di sicurezza italiane e di Napoli, le ragioni che hanno portato a questo decreto sono state spiegate in dettaglio e discusse in modo controverso», prosegue il comunicato dell’Eintracht.

Nel corso della riunione, le autorità hanno annunciato “ulteriori ordinanze supplementari per escludere gli spostamenti dei tifosi dell’Eintracht a Napoli intorno al 4 novembre”.

L’Eintracht fa sapere di aver preso provvedimenti. «Le possibilità di successo e l’obiettivo di eventuali ricorsi legali contro l’ordinanza saranno esaminati attentamente» ha affermato.