Dimarco è un obiettivo di gennaio del Manchester United, piace molto ad Amorim

Federico Dimarco è un obiettivo del Manchester United. Il laterale sinistro dell’Inter e della Nazionale piace moltissimo ad Amorim. Il tecnico lo ha inserito nella parte alta della lista dei desideri del mercato di gennaio. Amorim – come tutti sanno perché, visti i risultati, lo prendono anche in giro per il suo schema di gioco – schiera lo United col 3-4-3. E Dimarco sarebbe un esterno ideale nella linea a quattro. Attualmente lì gioca Dorgu ex Lecce. Calciatore esplosivo, molto atletico, che però non ha il piede educato come Dimarco che ieri sera ha segnato il primo gol stagionale in Serie A: la rete con cui l’Inter ha sbloccato il match interno col Sassuolo.

Dimarco viene da una stagione in chiaroscuro. Da mesi, diciamo dalla seconda metà della scorsa stagione, il suo calo fisico è stato evidente. Lo scorso anno, in campionato, Inzaghi lo impiegato solo cinque volte per novanta minuti. L’ultima volta è successa all’ottava giornata: Roma-Inter 0-1. Da allora, è sempre stato sostituito. È stato sostituito anche nelle ultime quattro partite di Champions: la finale persa col Psg, le due col Barcellona e il ritorno col Bayern.

Chivu ha destato scalpore lasciandolo in panchina contro la Juventus (è entrato e ha calciato. il corner del provvisorio 2-3 di Thuram), dopodiché lo ha schierato contro Ajax e Sassuolo (ha giocato l’intera partita). Ma non è un caso che il nuovo allenatore stia puntando molto su Carlos Augusto.

Il suo contratto con l’Inter scadrà nel 2027. Gennaio 2026 sarebbe il momento ideale per la sua cessione. Oaktree (proprietario dell’Inter) è molto sensibile al rinnovamento generazionale. Dimarco è del novembre 1997, non ha ancora compiuto 28 anni. È un calciatore che potrebbe fare bene in Premier. E piace molto ad Amorim per le sue qualità tecniche e balistiche.