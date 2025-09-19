Amorim a Manchester viene sfottuto sulle fiancate degli autobus: «L’unico 3-4-3 che funziona qui è un autobus»

Il Mundo Deportivo. Lo slogan della casa di scommesse inglese Paddy Power compare sul bus 343. È una vera e propria campagna contro il tecnico dello United

La situazione di Amorim a Manchester ha del surreale. Adesso il tecnico dello United viene preso in giro anche sulle fiancate degli autobus. In particolare del bus 343 dove compare la scritta “«L’unico 3-4-3 che funziona a Manchester è un autobus». Ne scrive il Mundo Deportivo:

“È il caso degli autobus della città di Manchester che, approfittando della difficile situazione del club, hanno deciso di trarne vantaggio con una pubblicità surreale. ‘Paddy Power’, nota casa di scommesse inglese, ha infatti preso in giro lo United e Amorim con una campagna.”

Amorim preso di mira dalla casa di scommesse inglese Paddy Power

Sul fianco di un autobus di Manchester è apparso un messaggio ironico: «L’unico 3-4-3 che funziona a Manchester», chiaro riferimento al modulo utilizzato da Amorim nelle partite e che tanti problemi sta causando alla sua squadra.

Leggi anche: Lo United può esonerare Amorim a novembre per non dargli la buonuscita da 12 milioni di sterline

Un portavoce di Paddy Power ha dichiarato:

«I tempi sono difficili a Manchester. È evidente che alcune cose non funzionano, ma crediamo sia giusto riconoscere il merito di chi sta facendo il proprio lavoro. Purtroppo, per i tifosi dello United, sembra che dovranno sopportare ancora a lungo la situazione del 3-4-3».