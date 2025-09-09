Corsi: «Avevamo venduto Fazzini al Napoli a gennaio ma lui voleva andare alla Lazio»

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato quest’oggi un’intervista a Radio Firenze Viola, in cui ha rivelato alcuni retroscena di mercato del passato. Come quando il Napoli è stato molto vicino a Fazzini.

Le parole di Corsi

«Fazzini sta tirando fuori delle qualità importanti stagione dopo stagione, purtroppo l’anno scorso venne fuori troppo tardi per poterci salvare. Il suo problema era la maturazione, doveva convincersi di essere un giocatore forte. Un peccato che sia maturato così tardi, non solo per noi. Poteva sbocciare prima anche per sé stesso. La sua cessione? Per noi è stata una pagina dolorosa, preferirei non parlarne. L’anno scorso a gennaio l’avevamo venduto al Napoli ma lui voleva andare alla Lazio, poi si fece male nel riscaldamento dell’ultima partita prima dello stop del mercato e l’affare saltò. Uno come lui lo vedo bene al Como con Fabregas che valorizza i giovani. Certo, sta bene anche alla Fiorentina, ma per i lariani sarebbe perfetto».

Sulla Fiorentina

«Complimenti a loro e a tutte le squadre che pongono attenzione ai nostri giocatori. Significa che lavoriamo bene, per noi è importante. Al di là che siano italiani o stranieri, quando c’è talento è giusto investire e la Fiorentina ha dimostrato di saper lavorare bene. Oltre Fazzini anche Viti e Piccoli sono passati da noi. I toscani possono fare bene quest’anno. Hanno preso un giocatore come Piccoli, un atleta fuori categoria. Quando giocava da noi andava al doppio, un ragazzo esemplare. Sarà destinato ad una grande carriera».