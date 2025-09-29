Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri, inspiegabile il cambio di De Bruyne (Damascelli)

Tony Damascelli sul Giornale fa il punto sulla giornata di campionato.

Gasperini e Allegri rovinano la nottata di Conte, la Roma passa sul Verona, vittoria meno semplice di quanto il risultato numerico farebbe intendere, anzi i veneti hanno bruciato occasioni colossali (essendo a Roma ci sta), Gasperini sorpassa in classifica la Juventus e aggancia il Napoli cornuto e mazziato dal Milan. L’americano Pulisic ribadisce di essere la grande carta vincente, in attesa di Leao (indisponente il suo ingresso) e soprattutto con la presenza di Saelemaekers, una zanzara tigre che molesta chiunque provi a isolarlo. La sconfitta del Napoli ha l’alibi delle assenze ma Conte difficilmente digerirà la batosta contro Allegri, il cambio inspiegabile di De Bruyne ha visto la reazione furente del belga contro l’allenatore; il Milan cresce, Modric è il Riccardo Muti del campionato, saggezza e piacere alla vista, gli orchestrali ricevono spartito perfetto.

Conte: «De Bruyne? Se era contrariato per la sostituzione, ha trovato la persona sbagliata»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida persa contro il Milan di Allegri

La conferenza di Conte

La sostituzione di De Bruyne e il suo disappunto?

«Mi auguro che fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato per altro, ha sbagliato persona»

Cosa non le piaciuto?

«Quello che non mi è piaciuto sono le due situazioni in cui abbiamo preso gol, perché a livello difensivo di squadra potevamo fare molto meglio. perché quando prendi un gol, almeno che non ti tirano una cannonata c’è sempre qualcosa da migliorare. Per il resto non ho nulla da recriminare ai ragazzi. Venire a San Siro e fare questa partita non è da tutti, sono soddisfatto, questa è la strada».

Gutierrez? «Normale che iniziasse timidamente, non giocava da tantissimo tempo. Ha debuttato lui come Marianucci, a lungo andare Miguel si è sciolto e ha fatto benissimo. Per lui come per gli altri dico che devono darci un apporto, fare esperienza e migliorare giocando partite ufficiali, che non sono amichevoli. Il nostro miglioramento passa assolutamente sull’integrare quanto prima tutti i nuovi arrivati. Ci devono dare una mano, oggi tanti difensori erano fuori e anche nella difficoltà abbiamo trovato soluzioni. Sono contento per Marianucci e per Gutierrez, aggiungiamo due calciatori al resto della rosa».

Cosa la preoccupa, recuperare la forza difensiva o il fatto che in attacco continua a creare, ma contretizza poco?

«Se io vado a vedere rispetto all’anno scorso abbiamo fatto più gol. Oggi potevamo concretizzare qualcosa in più e non uscivamo con una sconfitta. Per l’aspetto difensivo nelle ultime tre partite abbiamo concesso 5 gol, questo sicuramente è da migliorare».