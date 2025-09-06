Con Gattuso non vedremo più l’atteggiamento sciatto, passivo, senza orgoglio, della Nazionale di Spalletti (Gazzetta)

Commenti positivi al 5-0 dell’Italia sull’Estonia. La Gazzetta dello Sport nel commento di Luigi Garlando scrive:

Ieri l’Italia ha fatto semplicemente il suo dovere, ha vinto e rosicchiato un po’ di differenza reti alla Norvegia capolista, ma la strada è ancora lunga e neppure l’ipotesi del playoff è una via di fuga certa. Ma più dei gol e della vittoria, il confortante deposito della notte bergamasca è un altro: la sensazione di aver ritrovato finalmente un’Italia da amare. Una squadra che risponde alla guida autorevole e sapiente del suo c.t. e di un gruppo di lavoro credibile: Riccio, Bonucci, Buffon…. La voragine che si era spalancata a Euro ’24, mai più ricomposta, tra Spalletti e i suoi giocatori, è un lontano, brutto, ricordo. La prestazione appassionata di Bergamo, dal primo all’ultimo minuto, con e senza palla, nonostante la condizione atletica di inizio stagione, ci autorizza a sperare di non vedere mai più l’atteggiamento sciatto, passivo, senza orgoglio, con cui la Nazionale accettò l’umiliazione europea dalla Svizzera e la più recente batosta norvegese. Non basta un’Estonia a illuderci. Certo. Haaland e i suoi amici, comunque, agli estoni ne hanno segnato uno solo. Serviranno conferme, a cominciare da Budapest, lunedì. Ma il primo passo azzurro di Rino Gattuso a Bergamo fa rimbombare la fiducia.

Barella: «Gattuso ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme, sa come stimolarci»

Nicolò Barella ha rilasciato alcune dichiarazioni, insieme a Gennaro Gattuso, a Sky Sport questa sera per presentare il match di domani dell’Italia contro l’Estonia. A seguire le sue principali parole.

«La parola ritrovarci è quella più importante. Fiducia, voglia di far bene e di rappresentare al meglio il nostro paese, dobbiamo mettere tutto questo in campo. Ci sono diverse cose che abbiamo sbagliato nelle due gestioni precedenti, in cui abbiamo avuto delle difficoltà come nell’ultimo periodo con Mancini e nel ciclo di Spalletti. Ritrovarci è la cosa più importante così come seguire il mister che ci fa lavorare bene, dandoci fiducia e serenità. Vogliamo ripagarlo con prestazioni di qualità che abbiamo sempre avuto ma che non abbiamo messo in campo nelle ultime uscite».

«Giocare con Tonali sarà sicuramente un piacere anche se non sappiamo nemmeno noi ancora chi scenderà in campo. Se dovessi farlo con Sandro sarò sicuramente molto contento così come se giocherò con gli altri. Possiamo coesistere tra di noi, come abbiamo sempre fatto storicamente parlando. Il mister ha esperienza, ha vinto qualcosa di importante con la Nazionale, sa come stimolarci. Ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme e domani vogliamo vincere, cercando di segnare più gol possibili perché la differenza reti è importante. Servirà voglia, fame e orgoglio».