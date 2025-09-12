Champions, la Uefa cambia le regole: via libera alle sostituzioni per infortuni di lunga durata

La Champions League è pronta a ripartire. E porta con sé una novità regolamentare destinata a incidere sulla gestione delle rose. Alla vigilia della fase a gironi, la Uefa ha infatti annunciato un’importante modifica: per la prima volta sarà possibile sostituire temporaneamente un giocatore di movimento colpito da infortunio o malattia di lunga durata, anche a competizione in corso.

La modifica del regolamento:

La Uefa ha condiviso con un comunicato la novità introdotta dal Comitato Esecutivo della Uefa tenutosi a Tirana: «Il Comitato Esecutivo ha approvato per la prima volta una modifica del regolamento delle competizioni per club maschili della Uefa 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento in caso di infortunio o malattia di lunga durata durante la fase a gironi, fino alla sesta giornata inclusa».

Champions e tutela dei calciatori:

La novità amplia dunque il regolamento: se prima era prevista solo per i portieri con gravi infortuni, ora la sostituzione potrà riguardare anche i giocatori di movimento costretti a uno stop di lunga durata. La Uefa ha aggiunto: «Il motivo della modifica è garantire che le liste dei convocati non si riducano ingiustamente e che i giocatori siano tutelati da un eventuale carico di lavoro aggiuntivo».