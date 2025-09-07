Calhanoglu spinge per la cessione, l’Inter fa muro. Il tecnico del Galatasaray svela: «Ha fatto sacrifici per venire qui»

L'allenatore del Galatasaray, Okan Boruk, torna a parlare di Hakan Calhanoglu, svelando che lo stesso giocatore ha spinto per il suo trasferimento in Turchia. L'Inter, però, ha fatto saltare l'affare

Intervistato a Now Spor, l’allenatore del Galatasaray, Okan Boruk, ha parlato ancora di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter è stato il protagonista di una vera e propria telenovela di mercato conclusasi con la permanenza in nerazzurro. Il classe ’94, infatti, sembrava a un passo dal ritorno in Turchia e tutti gli indizi portavano a un clamoroso divorzio con l’Inter. Dopo quanto accaduto con il Milan, con l’assurdo tradimento alla tifoseria rossonera, Calhanoglu sembrava pronto a ripetersi anche con i nerazzurri.

A tal proposito, il tecnico del Galatasaray ha rivelato che il giocatore stesso ha spinto per la cessione:

«Hakan è un giocatore con cui mi sono sempre sentito, a cui do valore. Un giocatore che ho convocato nella nazionale giovanile. Non ho avuto un contatto diretto ma i nostri dirigenti sì».

«Hakan è un grande tifoso del Galatasaray. Ha fatto grandi sacrifici per venire a giocare qui. Avevamo fatto una richiesta per lui, il club ha fatto un tentativo nell’ultima settimana di mercato. Ma l’Inter non ha voluto lasciarlo andare. Ha detto che lo avrebbe fatto solo per un’offerta esorbitante».

«Se Hakan fosse stato ceduto, l’Inter avrebbe dovuto spendere almeno 40-45 milioni di euro per rimpiazzarlo. Il motivo per cui Çalhanoglu non è stato venduto è che era l’ultimo giorno di mercato e l’Inter non ha voluto lasciarlo andare. Non penso che cambierà qualcosa. Anche noi volevamo Hakan. Lui ha fatto grandi sacrifici pur di venire al Galatasaray, ma l’Inter non ha voluto lasciarlo partire»

Le parole di Boruk, dunque, fanno seguito a quelle dei dirigenti del Galatasaray che qualche giorno fa, durante la presentazione di Ilkay Gundogan, hanno svelato:

«Anche Hakan voleva venire, ma le circostanze non lo hanno permesso. Se non è oggi, sarà domani: siamo convinti che prima o poi vestirà la maglia del Galatasaray. Deve guardare al percorso di İlkay e prenderlo a modello. In fondo Hakan è ancora giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di chiudere la carriera qu».