Calhanoglu vuole il Galatasaray, entro il 12 può ancora lasciare l’Inter (in Turchia non hanno dubbi)

Per il portale turco Hurriyet, Galatasaray e Inter stanno trattando: i nerazzurri vorrebbero 20 milioni. Sarebbero così smentite le parole di Marotta

Il calciomercato estivo è chiuso, giusto? Possiamo dunque goderci le partite senza alcun pensiero? No, perché in realtà per alcune squadre la campagna acquisti prosegue. Parliamo della Turchia, in particolar modo, dove il Galatasaray punta a rafforzare ulteriormente la propria rosa dalla Serie A e, dopo aver ingaggiato Victor Osimhen, prova a chiudere anche per Hakan Calhanoglu. Fino al 12 settembre (data ultima per il calciomercato europeo), infatti, l’Inter dovrà fronteggiare gli attacchi turchi ma il centrocampista nerazzurro rischia di non essere un vero e proprio alleato.

A spiegarci al meglio la situazione è il sito Hurriyet.com, noto portale turco, che racconta:

“La finestra di mercato in Turchia si chiude il 12 settembre. Proprio come con İlkay Gündoğan, il Galatasaray sta proseguendo a pieno ritmo i suoi sforzi per assicurarsi il capitano della nazionale turca Hakan Çalhanoğlu che aspira a diventare un Leone. L’insistenza di Hakan, in particolare, è il fattore più significativo nella decisione del Galatasaray di non rinviare questo trasferimento a gennaio”.

Insomma, un affare che torna in ballo a distanza di qualche mese e che potrebbe trovare una decisa accelerata nei prossimi giorni:

“Secondo quanto riportato, il Galatasaray continuerà le trattative con l’Inter per il centrocampista 31enne fino al 12 settembre. L’esperto calciatore si è anche fatto avanti per il proprio ingaggio. L’Inter non era disposta a scendere sotto i 20 milioni di euro per Hakan. Il centrocampista ha incontrato personalmente il club e sta cercando di abbassare il suo prezzo di trasferimento sotto i 15 milioni di euro. L’esperto giocatore sarebbe pronto a fare qualsiasi sacrificio per far parte del Galatasaray, incluso accettare una riduzione di stipendio come fatto da İlkay Gundogan”.

E meno male che per Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, Calhanoglu rappresentava presente e futuro…