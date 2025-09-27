Beukema: «I ritiri estivi sono stati tosti, ma penso che questo farà la differenza quest’anno»

Ai canali della Serie A: «La vittoria del Bologna contro l'Inter è stata bellissima, anche perché abbiamo aiutato il Napoli a vincere lo scudetto».

Il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato ai canali ufficiali della Serie A del suo arrivo nella squadra campione d’Italia e il lavoro col tecnico Antonio Conte.

Beukema: «I ritiri estivi sono stati pesanti, ma penso che questo farà la differenza quest’anno»

«Ho scelto il Napoli perché non ricevi ogni giorno una chiamata dai campioni d’Italia, è stato un onore enorme ovviamente. Penso che mi hanno scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, voglio migliorarmi sempre e aiutare la squadra. Mi piace anche adattarmi a tutti i moduli di gioco. Ho già una bel rapporto con tutti i difensori qui a Napoli: Amir Rrahmani, Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci. Se il mister ha bisogno di utilizzarmi con la difesa a 3 o 4, io sono sempre disponibile».

Il primo approccio con Conte:

«Con il mister è stato un buon approccio sin dal primo momento, chiede tanto nel livello di intensità e in generale in allenamento. I ritiri sono stati belli tosti, ma ci sta, spero e penso che questo farà la differenza durante la stagione. E’ molto attento su tutti i dettagli del gioco e così sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare in campo».

Sulla vittoria dello scorso anno del Bologna contro l’Inter, Beukema ha fatto anche un riferimento alla sua nuova squadra:

«Quella vittoria contro l’Inter è stata bellissima contro un avversario fortissimo. Abbiamo lottato tutta la partita e alla fine abbiamo fatto gol e abbiamo vinto. Ovviamente è stato bello non dico regalare lo scudetto al Napoli, ma aiutare il Napoli».

Su Noa Lang, suo connazionale:

«Non ho mai giocato contro di lui, ma ovviamente ho visto tante sue partite. Ha tanto talento, può fare la differenza nelle partite soprattutto difficili. Può fare tanti gol, è molto creativo e siamo contenti di averlo con noi. Anche per me è bello essendo olandese».

Su Lukaku e De Bruyne:

«Sono due giocatori di grande livello, mi hanno sorpreso anche un po’ perché sono molto umili. Ci facciamo tanti scherzi, mi hanno aiutato anche a entrare subito nel gruppo, soprattutto Lukaku che era già qui da un anno. Sono contentissimo di essere con loro e anche contro di loro durante gli allenamenti. Non vedo l’ora di continuare a giocare con loro».

Sullo scudetto:

«Vorrei vincere il mio primo scudetto, ma dobbiamo affrontare questo campionato come è stato fatto lo scorso anno: partita dopo partita. Abbiamo tante belle sfide quest’anno e quattro competizioni. Ovviamente vorrei vincere, sarebbe un bell’obiettivo personale».