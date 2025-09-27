Rrahmani non ce la fa, il Napoli a Milano con la coppia difensiva Beukema-Juan Jesus (Gazzetta)

Rrahmani non ha recuperato. Sembrava che dovesse esserci lui al centro della difesa nella sfida di domani sera a Milano e invece il kosovaro non ha recuperato del tutto. Conte deciderà che cosa fare, al momento è considerato in panchina. E quindi il Napoli va a giocarsi la sfida coi rossoneri con una coppia difensiva quasi inedita, con Beukema e Juan Jesus.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

La parola alla difesa: che è (quasi) nuova di zecca, certo lontana da quella tratteggiata da Antonio Conte, che con Rrahmani e Buongiorno s’era costruito due pilastri. Però succede che poi la sorte entri in tackle e Rrahmani e Buongiorno restino fuori nella supersfida di San Siro di domani: così, assieme, proprio quando sembrava che invece almeno uno dei due dovesse esserci! Buongiorno si è fatto male lunedì e rientrerà dopo la sosta; Rrahmani è tornato invece ammaccato dalla Nazionale, ha saltato le ultime tre, sembrava avesse recuperato e invece ieri l’allenamento ha suggerito prudenza: quindi, a meno di quelli che si definiscono miracoli, non ci sarà neanche contro il Milan: andrà in panchina se sarà il caso, altrimenti penserà a recuperare – pregando – per la sfida con lo Sporting Lisbona di mercoledì sera. Domani sera al «Meazza», dunque, spazio a Beukema e a Juan Jesus, che hanno già «provato» assieme in due gare, contro il Cagliari e contro la Fiorentina, ma con Marianucci che cerca spazio e si mette in mostra: per ora, sembra destinato a starsene al fianco di Conte, però le sue quotazioni crescono e conviene considerarlo outsider. Ma intanto, la squadra sembra fatta: in porta ci andrà – ci dovrebbe andare – Meret, che sembra in vantaggio su Milinkovic Savic; a sinistra, Spinazzola sta meglio di Olivera; e altrove, non si cambia: ci sono già tante novità in difesa che non sarà – non sarebbe – il caso di rischiare più di tanto.

Rrahmani non ha ancora recuperato del tutto

Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Davide Palleggiano:

Rrahmani non è ancora al meglio e a Milano toccherà di nuovo a Beukema. Il difensore non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale che aveva accusato lo scorso 5 settembre durante la partita della sua nazionale, il Kosovo, contro la Svizzera. Aveva lasciato anzitempo il ritiro e da Pristina era rientrato a Napoli, ha saltato la partita con la Fiorentina, quella con il Manchester City e anche quella con il Pisa, dove però era in panchina. Per un posto da titolare c’è bisogno di ancora tempo e proprio per questo domani sera a San Siro toccherà alla coppia Beukema-Juan Jesus, visto che anche Buongiorno è ai box, dopo l’infortunio di lunedì sera al Maradona, una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. L’olandese e il brasiliano hanno già giocato insieme ma fin qui solo a tratti, e Conte sa bene che a San Siro servirà compattezza assoluta, soprattutto contro il dinamismo degli esterni rossoneri e la fisicità del reparto offensivo.