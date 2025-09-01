Baridò ha chiesto la cessione al Napoli, la Juve vuole 1 milione più la percentuale sulla rivendita (Schira)

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira conferma le indiscrezioni di mercato lanciate oggi da Repubblica sul Napoli e Francisco Baridò

“Francisco Baridò ha chiesto alla Juventus di essere ceduto al Napoli . Il giovane talento non rinnoverà il contratto con la Juve (scadenza giugno 2026). I bianconeri chiedono 1 milione + una percentuale sulla futura cessione”.

Il calciatore, sempre secondo Schira avrebbe concordato col Napoli i termini per un contratto fino al 2028 con opzione per il 2030.

Repubblica questa mattina scriveva

“Francisco Baridò, talentino argentino, classe 2008, protagonista nell’ultima stagione con la Primavera della Juventus con cui non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. È un trequartista mancino e sicuramente sarà seguito con tanta simpatia dagli appassionati azzurri. Il diciassettenne cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors sarà aggregato al gruppo di Conte con l’obiettivo di stupire”.

Trequartista classe 2008 e classe purissima, Barido fu acquistato da Giovanni Manna portandolo dal Boca Juniors alla Juventus per farlo giocare nelle giovanili e poi nella Next Gen. Ora il d.s. del Napoli vuole portarlo in azzurro Barido ha infatti il contratto in scadenza nel 2026 con i bianconeri e non intende rinnovarlo: Manna ha così fiutato l’affare e può strapparlo alla Juventus per circa 7-800 mila euro.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda Francisco Barido al Napoli:

“Firmerà il contratto che lo legherà ai campioni d’Italia per i prossimi cinque anni (più uno). Decretando ufficialmente lo strappo con la Juventus: sì, da gennaio 2024 ha incantato con l’Under 17 bianconera entrando nell’orbita della Primavera e della Next Gen ma ora, con il rapporto in scadenza nel 2026, ha deciso di non rinnovare e il Napoli ha fiutato il colpaccio. Anzi, lo ha fatto proprio l’uomo che lo aveva voluto alla Juve un anno e mezzo fa: Giovanni Manna. Fu lui a portarlo a Torino, strappandolo a una concorrenza estremamente agguerrita, ed è lui che ora tingerà d’azzurro la sua vita e la sua carriera: operazione da sette-ottocentomila euro a titolo definitivo”.