Barcellona-Psg è stata classificata a “rischio elevato”: sicurezza rafforzata e tifosi separati (Mundo Deportivo)

Il fischio d’inizio è fissato per l’1 ottobre alle 21 allo stadio di Montjuïc. A decretare l’allerta è stata la commissione nazionale contro violenza, razzismo, xenofobia e intolleranza nello sport.

Tifosi separati

Ecco quanto riportato da Mundo Deportivo:

“La decisione è stata presa dalla commissione nazionale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport durante una riunione tenutasi mercoledì.

Le misure di sicurezza saranno rafforzate, con una presenza più numerosa di agenti il giorno dell’evento. Alcune procedure saranno inoltre maggiormente controllate, come la vendita dei biglietti. Una volta a Barcellona, nello stadio Olimpico di Montjuïc (dato che il Camp Nou non è ancora pronto), i tifosi delle due squadre saranno separati prima e dopo l’ingresso nell’impianto.”