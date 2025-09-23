Il Comune di Barcellona blocca ancora l’apertura del Camp Nou per presunte “carenze di sicurezza” (El Pais)

Il Barcellona non potrà tornare nel suo stadio, il rinnovato Spotify Camp Nou, questa domenica contro la Real Sociedad, come invece avrebbe voluto la dirigenza del club.

Scrive El Pais:

“Il Comune della città, guidato dal sindaco Jaume Collboni, ha infatti respinto la concessione della licenza di apertura a causa delle ‘carenze di sicurezza’ presenti. La cosa più probabile è che la partita si giochi allo Stadio Olimpico di Montjuïc, con orario anticipato alle 18:30, per evitare la sovrapposizione con uno spettacolo piro-musicale previsto alle 22:00 nell’impianto.

Il club sostiene pubblicamente che la decisione sul ritorno allo stadio di Les Corts dipenda interamente dal Comune, fonti municipali ribadiscono che l’impianto presenta ancora carenze in materia di sicurezza, considerate prioritarie, oltre ad altre minori. Nonostante tutto, fonti del Comune assicurano che la riapertura è vicina.”

Nuovi sviluppi dal Camp Nou

Prosegue il quotidiano spagnolo: “In mattinata, il Barcellona aveva convocato i media al Camp Nou per mostrare i progressi dei lavori e permettere alla vicepresidente e responsabile del progetto Espai Barça, Elena Fort, di ribadire che si puntava a giocare già questo fine settimana contro la Real Sociedad nella nuova casa:

«Questo stadio rispetta le norme di sicurezza, e così è stato certificato dal Comune. Il fatto che non sia terminato non significa che non sia sicuro».

Dal Comune, però, continuano a sostenere il contrario.”

La risposta del Comune

Le spiegazioni del Comune di Barcellona sono arrivate nel pomeriggio. Riporta El Pais:

“All’interno, il Camp Nou appariva incompleto e un po’ improvvisato: a un primo sguardo il campo sembra già pronto ad accogliere una partita. Il prato, verde e impeccabile. I seggiolini, nel classico blaugrana, colorano lo stadio, eccetto la terza gradinata, ancora da costruire. I test degli altoparlanti risuonano con forza. Ma guardando più da vicino emergono diversi problemi.

Dopo aver analizzato le condizioni dell’impianto, i tecnici hanno concluso che sarà necessario attendere. Il capo dei Vigili del Fuoco, Sebastià Massaguer, ha illustrato con esempi le carenze riscontrate nei percorsi di evacuazione, che riguardano sia il pubblico che i servizi di emergenza. In alcune zone, ad esempio, sono presenti recinzioni o ostacoli; inoltre, ci sono corrimano non conformi, segnaletica poco chiara o scale mal rifinite.”