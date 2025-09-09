Baldini: «i ragazzi hanno preso coscienza che anche uno in meno, se ci si aiuta, le partite si possono vincere»

Un successo sofferto, conquistato in dieci uomini e chiuso sullo 0-1 grazie al gol di Marianucci. Nel post partita di Macedonia del Nord–Italia U21, Silvio Baldini ha sottolineato il valore formativo della vittoria, mentre l’autore della rete decisiva ha raccontato alla Rai la preparazione dello schema.

Le parole di Baldini:

L’allenatore nel post partita: «Queste sono le vittorie che ti fanno maturare, ti fanno aumentare la tua autostima. Questo gruppo ha bisogno di queste risposte, al di là del risultato. Questi ragazzi piano, piano prendono coscienza che quando siamo in campo, anche uno in meno, se ci si aiuta, le partite si possono portare a casa. L’importante, quando si gioca, è sapere che non puoi risparmiarti, l’energie non va portata a casa, ma va messa dentro la propria area, quella avversaria e in mezzo al campo».

Marianucci: «Lo schema del gol lo abbiamo trovato in settimana»

Marianucci alla Rai dopo la partita partita: «Lo schema del gol lo abbiamo trovato in settimana, Cher mi ha spianato la strada della porta e io sono stato fortunato dopo aver cercato l’angolino. Siamo stati forti a livello mentale, non era facile portare a casa una partita così. Vincere così senza subire gol è stato anche più bello. Tutti insieme ci siamo messi dietro compatti e non abbiamo concess niente. Ora nel cuore c’è la certezza di avere un gruppo unito, nonostante non lavoriamo da tanto insieme siamo uniti. Napoli? Io cerco di farmi trovare sempre pronto: ora ho pensato solo alla Nazionale, domani quando tornerò penserò al Napoli».