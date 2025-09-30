Athletic difende De Bruyne: non ha giocato male contro il Milan, ma il suo fisico va preservato

Il Napoli è uscito sconfitto da San Siro, 2-1 contro il Milan. A fare rumore, però, è stata la decisione di Antonio Conte di sostituire Kevin De Bruyne a circa 25 minuti dalla fine del match, l’uomo che aveva accorciato le distanze segnando su rigore.

De Bruyne va preservato, è uscito non per il suo rendimento contro il Milan

Il giornalista James Horncastle scrive su The Athletic:

Il suo nome. Il suo numero. Ancora. Kevin De Bruyne. Lui sembra non aver capito un’altra sostituzione. Veramente? C’erano ancora 25 minuti da giocare a San Siro. Ha segnato su rigore, il secondo della sua carriera a Napoli, ha dato alla squadra una possibilità di riprenderla nella prima grande partita di campionato della stagione. Il Milan era in 10, con le spalle al muro, difendendo un vantaggio di 2-1. Non potevano resistere contro una squadra che poteva contare sulla creatività di De Bruyne; sicuramente avrebbe trovato uno spazio per portare il match al pareggio, ma dalla panchina non ci sarebbe riuscito. Al minuto 72 Conte ha effettuato un triplo cambio, i “tre di Manchester” (De Bruyne, Hojlund e McTominay) sono usciti. De Bruyne non sembrava accettare la decisione. Questa uscita prematura sembrava diversa dal suo ritorno all’Etihad. Il cartellino rosso di Giovanni Di Lorenzo contro il Manchester City il 18 settembre ha lasciato a Conte la sensazione di non avere altra scelta che sostituirlo dopo 26 minuti, e lì il centrocampista aveva lasciato correre perché aveva capito la scelta del tecnico. A Milano, è sembrato di no.

De Bruyne non aveva giocato male. Aveva cercato di creare azioni pericolose, in particolare cercando Hojlund o arrivando in diagonale per colpire la difesa a tre del Milan. Anche se ha rischiato spesso, ha completato il 78% dei passaggi e non è un risultato da buttare; Anguissa ne ha completati il 71%. A 34 anni, il corpo di De Bruyne probabilmente ha bisogno di essere preservato, indipendentemente da come si sente in quel momento. Conte, per quel che vale, ha già subito troppe perdite in questa stagione. L’acquisto di Hojlund è stato completato solo dopo che Romelu Lukaku ha avuto un brutto infortunio. A peggiorare le cose, sono stati gli infortuni di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Ricordiamo, inoltre, che il Napoli ha la Champions, il Milan no, e Conte deve quindi gestire i giocatori in modo diverso da Allegri. Tuttavia, è stato piuttosto significativo vedere Modric, sei anni più grande di Kevin, correre per quasi 100 minuti.