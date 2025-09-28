Hojlund è isolato e non garantisce le sponde giuste. Il Milan ha avuto più cattiveria anche in dieci uomini contro gli azzurri

Lukaku manca in questo Napoli ma Hojlund e Lucca vanno aiutati

L’emergenza in difesa non è un alibi per gli orrori difensivi nella prima mezz’ora. Il Napoli sbaglia con i singoli e come squadra. Il Milan ha avuto più cattiveria anche in 10 uomini contro gli azzurri poco incisivi in attacco quando Maignan si è superato.

Nel primo tempo è un inizio choc. Dopo 2 minuti Pulisic si beve Marianucci e offre a Salemakeers il gol del vantaggio. Il Napoli si riprende dopo 10 minuti con Maignan che si fa trovare pronto su colpo di testa di Gutierrez e tiro di McTominay. Gli azzurri provano a prendere campo ma la manovra è lenta contro un Milan che si chiude a riccio e rinuncia a giocare. Però prima Fofana spara fuori su contropiede e alla mezz’ora Pulisic alla seconda azione buca difesa e Meret per il raddoppio rossonero. In attacco il Napoli trova l’uomo contro uomo e la mancanza di sponda di Hojlund che perde duelli. Eppure prima Di Lorenzo e poi Anguissa si trovano davanti a Maignan ma sbagliano l’impatto col pallone.

Nel secondo tempo poco prima del 10° l’episodio che cambia l’inerzia della gara. Fallo di Estupinan su Di Lorenzo: rigore e rosso. De Bruyne non fallisce ed è 1-2 per gli azzurri. Conte aspetta poco prima della mezz’ora per un triplo cambio. Esce anche De Bruyne che non la prende bene. Di Lorenzo ha una buona occasione si testa ma tira fuori. Il finale è fatto di scorribande e mischie in area dove gli azzurri non trovano il pertugio giusto.

Il modulo fab four ha mostrato qualche limite nella fase offensiva. Hojlund isolato e non garantisce le sponde giuste. McTominay non riesce in appoggio mentre sulle fasce Gutierrez è una buona notizia ma manca il riferimento offensivo. La sconfitta deve servire a riflettere sulla gestione della rosa e dei moduli possibili al netto degli infortuni. Lukaku manca in questo Napoli ma Hojlund e Lucca vanno aiutati. Antonio Conte saprà trovare soluzioni anche se c’è già lo Sporting Lisbona mercoledì.