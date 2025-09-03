Antonio Conte crede in lui e sabato scorso ha deciso di farlo esordire in Serie A nel corso della sfida tra il Napoli e il Cagliari.

Ambrosino, lo voleva l’Ajax ma il Napoli ha detto no. Sta trattando il rinnovo. È in lista Champions (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio scrive che il Napoli ha respinto un’offerta dell’Ajax per l’attaccante procedano Giuseppe Ambrosino classe 2003.

Il Napoli dice “no” all’Ajax per Giuseppe Ambrosino. Il club italiano, nelle scorse ore, ha respinto la proposta arrivata dall’Olanda per il suo attaccante.

Il classe 2003, che nella stagione 2024/25 ha vestito la maglia del Frosinone in 37 occasioni, è cresciuto proprio nel settore giovanile azzurro e, adesso, il Napoli sta trattando il rinnovo di contratto con lui.

Antonio Conte crede in lui e, lo scorso 30 agosto, ha deciso di farlo esordire in Serie A nel corso della sfida tra il Napoli e il Cagliari.

Nel dettaglio: l’attaccante è entrato al posto di Lorenzo Lucca, suo compagno di reparto, a 15′ dalla fine della sfida.

Under 21, Ambrosino quasi eroe. L’Italia in nove uomini perde al 117esimo contro la Germania

Partita di grande generosità dell’Italia Under 21 che esce ai supplementari contro la Germania ai quarti di finale dell’Europeo. È finita 3-2 ma è successo di tutto.

La Nazionale rimane in nove uomini al 90esimo dopo essere andata in vantaggio nella ripresa con un gran gol di Koleosho. Poi, il pari di Woltemade. Ma a questo punto Gnonto si rende protagonista di un fallo stupido e poiché era già stato ammonito, è stato espulso. La seconda ammonizione ci stava, la prima no. L’arbitraggio è stato molto discutibile ma ce ne siamo accorti in occasione dell’espulsione per proteste di Zanotti. Sembrava tutto finito e ci ha pensato Ambrosino al 95esimo a segnare su punizione. Un tiro bellissimo che porta l’Italia di Nunziata ai supplementari. Dove, purtroppo, anche senza subire tanto, incassa il 3-2 dei tedeschi al minuto 117 di Rohl.

L’Italia ha giocato bene. È stata ingenua sull’espulsione di Gnonto. Danneggiata per il rosso a Zanotti. Poi, sul 2-2, hanno rischiato persino poco. In tribuna c’erano Gattuso e Buffon. A fine gara, il ct Nunziata: «L’arbitro ha rovinato la partita».

Sembrava il remake di Roma-Napoli 1-1 quando in nove uomini gli azzurri pareggiarono con Francini. A fine partita il gesto dell’ombrello di Bagni alla Curva Sud.