Alcaraz domina la finale e si prende Us Open e numero uno del mondo. Sinner mai in partita
Lo spagnolo vince in quattro set. Devastante al servizio. Jannik non ha mai dato l'idea di poter vincere, nemmeno dopo aver vinto il secondo set. Sinner: «Ho fatto il meglio, più di così non potevo fare».
Non c’è stata partita tra Alcaraz e Sinner nonostante l’italiano abbia vinto un set (il secondo). Ma mai, mai, nemmeno per un secondo, Sinner è parso in grado di portare a casa la finale e così mantenere il numero uno del mondo. Scettro che invece perde. È Carlos Alcaraz il nuovo re del tennis mondiale. Alcaraz ha vinto in quattro set 6-2 3-6 6-1 6-4. La sensazione è stata quella di un Sinner in condizioni deficitarie. Di fatto ha sempre inseguito, è parso sotto tono, è stato costretto a subire i colpi del murciano che nel corso del match è progressivamente cresciuto al servizio. Lo spagnolo ha avuto un solo passaggio a vuoto, all’inizio del secondo set. Sinner è stato la pallida controfigura del tennista che spesso abbiamo ammirato. Puoi giocare al 60% e vincere contro Shapovalov e Auger-Aliassime ma non contro Alcaraz. Vittoria netta e meritata per Carlos che ha chiuso al terzo match-point.
Sinner a fine match: «Oggi ho fatto il meglio, più di così non potevo fare». Dopo 65 settimane, non è più il numero uno del mondo.