Alcaraz domina la finale e si prende Us Open e numero uno del mondo. Sinner mai in partita

Non c’è stata partita tra Alcaraz e Sinner nonostante l’italiano abbia vinto un set (il secondo). Ma mai, mai, nemmeno per un secondo, Sinner è parso in grado di portare a casa la finale e così mantenere il numero uno del mondo. Scettro che invece perde. È Carlos Alcaraz il nuovo re del tennis mondiale. Alcaraz ha vinto in quattro set 6-2 3-6 6-1 6-4. La sensazione è stata quella di un Sinner in condizioni deficitarie. Di fatto ha sempre inseguito, è parso sotto tono, è stato costretto a subire i colpi del murciano che nel corso del match è progressivamente cresciuto al servizio. Lo spagnolo ha avuto un solo passaggio a vuoto, all’inizio del secondo set. Sinner è stato la pallida controfigura del tennista che spesso abbiamo ammirato. Puoi giocare al 60% e vincere contro Shapovalov e Auger-Aliassime ma non contro Alcaraz. Vittoria netta e meritata per Carlos che ha chiuso al terzo match-point.

Sinner a fine match: «Oggi ho fatto il meglio, più di così non potevo fare». Dopo 65 settimane, non è più il numero uno del mondo.