Al Napoli manca un rigore per il contatto di Tomori su McTominay (CorSport)

Durante il match tra Milan e Napoli, vinto 2-1 dai rossoneri ieri al Meazza, si è discusso su un episodio dubbio riguardante un possibile rigore non assegnato agli azzurri per un fallo del difensore rossonero Tomori su Scott McTominay.

Contatto Tomori-McTominay, giusto non assegnare il rigore al Napoli?

Il Corriere dello Sport, nella sua moviola, scrive:

Il solito Chiffi: che non decide, che aspetta un suggerimento, una dritta, che non è centrato sulla partita, si trova sempre in mezzo all’azione. Commette errori gravi, non all’altezza: manca un rigore. Tomori affronta in maniera scomposta McTominay, che lo anticipa: contatto sulla coscia/anca sinistra del giocatore azzurro, soprattutto il rossonero non prende mai il pallone. Chiffi decide di non decidere, il Var avalla la decisione sbagliata. Qui era calcio di rigore.

Nello stesso spazio dedicato, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta:

Al 37esimo del primo tempo Tomori, nel tentativo di anticiparlo, incoccia con McTominay, gamba destra su coscia sinistra: Chiffi lascia correre e il Var Marini avalla, non potendo stabilire l’intensità del contatto.

Il Napoli perde la prima partita dopo sette mesi e non deve farne un dramma, ma Conte torna a casa con molti cattivi pensieri. Non è la solita squadra, ballerina in difesa e inconcludente in attacco. Le stelle stanno a guardare, a cominciare da De Bruyne, che se la prende pure per la sostituzione, ma steccano anche Mctominay, Anguissa, pallide controfigure dei giocatori rabbiosi e determinanti che siamo abituati a vedere ogni week end. Anche nella ripresa, con l’uomo in più, il Napoli non dà mai l’impressione di poter davvero riprendere il Milan. Solo un paio di tiri di Neres e niente più nella notte che esalta il Diavolo e lo riporta agli antichi splendori.